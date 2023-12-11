"Врачи с газом" вернулись в рассылки по Казнету

Казахстанцы вспомнили старый фейк о том, что по квартирам ходят грабители, которые представляются врачами и под предлогом санобработки от вируса распыляют слезоточивый газ, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили специалисты Stopfake.kz, это старый фейк.

Такие же сообщения можно было встретить еще в марте 2020 года, как в Казахстане, так и в России.

Фото: Stopfake.kz

Тогда же в ДП Алматы распространяемую информацию назвали ложной.

"Это фейковое сообщение. Отношения ни к Алматы, ни к Казахстану в целом не имеет. Напоминаем, что создавать и тиражировать недостоверные сведения – уголовно наказуемое деяние". Пресс-служба ДП Алматы

Ранее аналитики предупреждали о другом фейке. Тогда в рассылаемом сообщении говорилось, что казахстанцам выплатят деньги к концу 2023 года.