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"Врачи с газом" вернулись в рассылки по Казнету

Врачи с газом "вернулись" в рассылки по Казнету Фото: pixabay
Казахстанцы вспомнили старый фейк о том, что по квартирам ходят грабители, которые представляются врачами и под предлогом санобработки от вируса распыляют слезоточивый газ, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили специалисты Stopfake.kz, это старый фейк.

Такие же сообщения можно было встретить еще в марте 2020 года, как в Казахстане, так и в России.

Врачи с газом

Фото: Stopfake.kz

Тогда же в ДП Алматы распространяемую информацию назвали ложной.

"Это фейковое сообщение. Отношения ни к Алматы, ни к Казахстану в целом не имеет. Напоминаем, что создавать и тиражировать недостоверные сведения – уголовно наказуемое деяние".Пресс-служба ДП Алматы

Ранее аналитики предупреждали о другом фейке. Тогда в рассылаемом сообщении говорилось, что казахстанцам выплатят деньги к концу 2023 года.

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