Гололед и мороз: в Актау школьников перевели на дистанционное обучение
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По данным Управления образования Мангистауской области, в связи с ухудшением погодных условий 12 декабря 2023 года школьники перейдут на дистанционное обучение, сообщает Zakon.kz.
"По прогнозам синоптиков, 12 декабря на западе, юге, северо-востоке Мангистауской области ожидается гололед. В целях безопасности занятия в школах и колледжах будут проходить в дистанционном формате. Педагоги проводят онлайн-занятия на рабочем месте. Дошкольные организации работают в традиционном штатном режиме", - сообщили в управлении образования Мангистауской области.
Ранее сообщалось, что на дистанционное обучение перевели школьников в Астане.
По прогнозам синоптиков, арктический антициклон принесет в Казахстан морозы до - 44° C. Подробнее о погоде читайте здесь.
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