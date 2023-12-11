Гололед и мороз: в Актау школьников перевели на дистанционное обучение

Фото: pixabay

По данным Управления образования Мангистауской области, в связи с ухудшением погодных условий 12 декабря 2023 года школьники перейдут на дистанционное обучение, сообщает Zakon.kz.

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