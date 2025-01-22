Школьников в нескольких регионах Казахстана перевели на дистанционное обучение

22 января из-за плохих погодных условий в нескольких областях школьников перевели на дистанционное обучение, сообщает Zakon.kz.

В связи с неблагоприятными погодными условиями (усиление ветра с порывами до 21 м/с) по городу Аксу и сельскому региону 22 января 2025 года учащихся 0-4 классов первой смены отправили на дистанционный формат обучения. Речь идет о 3123 детях. Соответственно, подвоз в школу отменяется.

Занятия первой смены отменили и в школах Павлодара. Учеников дошкольных, а также 1-11 классов направили на дистанционные занятия.

Аналогичные ограничения коснулись и павлодарских студентов 1-2 курсов (на базе 9 класса).

В Абайской области из-за неблагоприятных погодных условий тоже отменили занятия для учащихся І смены:

1-9 классы 21 школы Бескарагайского района;

1-4 классы 8 школ, 1-9 классы 4 школ, 1-11 классы 2 школ Бородулихинского района;

1-4 классы 5 школ, 1-9 классы 2 школ Жарминского района;

1-11 классы 1 школы, 1-4 классы 1 школы района Жанасемей;

1-11 классы всех школ Аягозского района;

1-9 классы всех школ города Семей переведены на дистанционный формат обучения.

Остальные школы районов и городов учатся в штатном режиме

Ранее в Алматы и еще двух областях объявили повышенную лавинную опасность.

