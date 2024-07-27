Жительница Кызылорды отсудила у фитнес-клуба более миллиона тенге

В Кызылординский горсуд обратилась женщина с иском к фитнес-клубу о взыскании компенсации за материальный ущерб и моральный вред. Она просила более миллиона тенге, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал руководитель администрации Кызылординского городского суда Нурила Дуйсенова, 54-летняя женщина посещала фитнес-клуб, но однажды на тренировке поскользнулась на мокром полу возле кулера и упала.

"Женщина сильно ударилась и была вынуждена вызвать скорую помощь. Впоследствии ее лечение продолжилось в Национальном научном центре травматологии и ортопедии. Она не могла ходить на работу, не получала зарплату, не имела средств на лечение и находилась на постельном режиме. До сих пор ей не удалось восстановить здоровье. Поэтому женщина подала в суд на руководство фитнес-клуба с требованием моральной и материальной компенсации", – отметила Дуйсенова.

Суд пришел к выводу, что в фитнес-клубе не приняли необходимые меры для здоровья и безопасности потребителя. Требования истца удовлетворили. Ответчик не согласился с этим и подал апелляцию в облсуд, где решение предыдущей инстанции оставили без изменения.

300 тысяч тенге морального ущерба и компенсации за представительские услуги отсудили пассажиры поезда в Актюбинской области в марте 2024 года. После посадки они обнаружили в вагоне антисанитарные условия: пыль, грязь, из-под кранов течет ржавая вода.

