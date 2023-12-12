Забил палкой: житель Усть-Каменогорска избежал наказания за жестокое убийство собаки

В департаменте полиции Восточно-Казахстанской области закрыли дело в отношении 37-летнего жители Усть-Каменогорска, который до смерти забил собаку палкой на глазах прохожих. Полицейские усмотрели в действиях мужчины самооборону, сообщает Zakon.kz.

В полиции заявили, что у погибшего пса, который считался бездомным, нашелся хозяин. Во время опроса, мужчина заявил, что претензий к подозреваемому в жестком обращении с животным не имеет и дальнейшего разбирательства в деле не желает, передает YK-news.

Полицейские прекратили досудебное производство, и считают, что "принятое решение обоснованным, так как гражданин П. применил насилие в отношении собаки в порядке самообороны".

С таким решением не согласны зоозащитники Усть-Каменогорска, которые возмущены таким решением полицейских.

"Если хозяин не имеет претензий, то общественность имеет! Есть закон, и преступление имело место. Подозреваемый менял показания в процессе. Сначала он говорил, что защищал ребенка, потом – себя". Лариса Прокопьева, председатель ОФ защиты прав животных "Дворянин"

Ранее зоозащитники уже заявляли свое не согласие с деталями дела. Так, волонтеры высказывали сомнения результатам экспертизы, которую предоставил подозреваемый, спустя 21 день после случившегося.

Под следствие 37-летний житель Усть-Каменогорска попал после того, как в общественном месте до смерти забил палкой пса. Полицейским он рассказал, что таким образом оборонялся от животного, при этом во время избиения собаки мужчины не реагировал на призывы очевидцев, которые требовали прекратить жестокое обращение с животным на глазах у горожан.