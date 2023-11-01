На полицейского с палкой напал житель ВКО

Приехавший на вызов о семейном конфликте участковый полицейский получил несколько ударов палкой от жителя села в Восточно-Казахстанской области. Мужчину приговорили к тюремному сроку, сообщает Zakon.kz.

В отдел полиции Зайсанского района обратилась жительница села, она пожаловалась на сожителя, который избивает ее. На вызов приехал участковый, которого, как сказано в деле, испугался 29-летний дебошир. Чтобы избежать задержания, мужчина схватил палку и напал на сотрудника полиции, передает Аltaynews.kz.

"Требование полицейского прекратить противоправные действия нетрезвый сельчанин проигнорировал, после напоминания об ответственности за неповиновение мужчина набросился на служителя закона, ударив его три раза деревянной палкой по спине и один раз по голове. Своими действиями он нанес участковому инспектору средний вред здоровью". Пресс-служба департамента полиции ВКО

В отношении мужчины, который, как оказалось, был судим, завели дело по части 5 статьи 380 уголовного кодекса Казахстана "Угроза или насильственные действия в отношении представителя власти".

В суде, куда передали материалы после расследования, признали вину сельчанина и приговорили его к шести годам тюрьмы.

Ранее 35-летний житель Тимирязевского района Северо-Казахстанской области набросился с кулаками на участкового полицейского в состоянии алкогольного опьянения.

