Погода внесла коррективы: школьники Астаны 12 февраля будут учиться онлайн

В Астане 12 февраля 2026 года из-за плохой погоды школьников перевели на дистанционный формат обучения, сообщает Zakon.kz.

Об этом предупредила пресс-служба городского акимата.

"В связи с ухудшением погодных условий (усиление ветра и дальнейшее понижение температуры воздуха) 12 февраля 2026 года учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей (на базе 9 класса) первой смены переходят на дистанционный формат обучения", – говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что часть школьников Астаны перевели на "дистанционку" 11 февраля.

