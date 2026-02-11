#Казахстан в сравнении
События

Погода внесла коррективы: школьники Астаны 12 февраля будут учиться онлайн

школьников переводят на дистанционку из-за непогоды, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2026 20:55 Фото: freepik
В Астане 12 февраля 2026 года из-за плохой погоды школьников перевели на дистанционный формат обучения, сообщает Zakon.kz.

Об этом предупредила пресс-служба городского акимата.


"В связи с ухудшением погодных условий (усиление ветра и дальнейшее понижение температуры воздуха) 12 февраля 2026 года учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей (на базе 9 класса) первой смены переходят на дистанционный формат обучения", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что часть школьников Астаны перевели на "дистанционку" 11 февраля.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
