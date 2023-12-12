На миллионы тенге завысили цены на овощи в двух регионах Казахстана

В Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях овощи для детских садов и социальных учреждений поставляли по завышенным ценам. Реальную стоимость обычной капусты и картофеля увеличивали в полтора-два раза, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу 12 декабря, в двух регионах страны ведомство выявило систематическое завышение цен, по которым поставляли овощи в социальные учреждения и детсады. В конечном счете "лишняя" наценка составила миллионы тенге.

В Восточно-Казахстанской области центру поддержки детей с особыми потребностями продавали морковь по 325 тенге, а капусту по 380 тенге за килограмм. Из-за наличия непродуктивного посредника стоимость овощей была более чем вдвое выше реальной. После вмешательства АФМ цены снизили до 120 тенге за килограмм моркови и 180 тенге за кило капусты.

В Северо-Казахстанской области индивидуальный предприниматель наживался на продаже овощей в детские сады по завышенным ценам, заработав таким образом более 50 млн тенге. Он продавал картофель образовательным учреждениям по 250 тенге за килограмм – на 43% дороже его реальной отпускной цены. Благодаря действиям АФМ проблему решили, теперь детсады сэкономят 22 млн тенге на закупках овощей в следующем году.





"При поставке продуктов из социальной корзины торговая надбавка не должна превышать 15% от закупочной цены", – напомнили в пресс-службе агентства.

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