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Блогер, спасший замерзающего фламинго, рассказал о неприятных последствиях

Блогер, спасший замерзающего фламинго, рассказал о неприятных последствиях Фото: phxere
История со спасением фламинго из Актау получила интересное продолжение. Известный активист Азамат Сарсенбаев поделился с подписчиками подробностями, сообщает Zakon.kz.

11 декабря 2023 года общественник снял на видео птенца фламинго, застрявшего в снегах в районе Каражанбаса. Сарсенбаев не прошел мимо и забрал птицу к себе домой.

Несколько дней он делился видео и сообщал о состоянии птицы. К примеру, блогер смешал в блендере морепродукты и накормил фламинго.

А уже 13 декабря заявил, что договорился с владельцем одного питомника:

"Птенец фламинго побудет в их теплицах. У них созданы прекрасные условия, пальмы, деревья, бананы растут, идеальная экосистема".

Однако неравнодушие Сарсенбаева обойдется ему досадным результатом.

"Мне опять грозит штрафом местная природа охрана (за недавнюю нашумевшую съемку фламинго), плюс еще и грозят уголовным наказанием за то, что держу у себя краснокнижное животное (я же не виноват, что люди обращаются ко мне, а не к ним за помощью".Азамат Сарсенбаев

Кроме того, он добавил, что заберет к себе еще одного птенца, отбившегося от стаи.

"Уже осточертело их деревянное отношение, мало того, что не умеют анализировать ситуацию, так еще и умудряются просто портить жизнь и отбивать желание дальше что-то делать… Друзья, если меня оштрафуют, давайте я объявлю краудфандинг за закрытие штрафа, чтобы наглядно показать им, что означает народная поддержка…"Азамат Сарсенбаев

В сентябре 2023 года Азамата Сарсенбаева обвиняли в гибели фламинго после съемки с дрона на уникальном озере Караколь. Сам активист заявил, что пернатые умирают от столкновения с линиями электропередач.

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