В Акмолинской области пожарные обледенели после выезда в минус 40 градусов
В областном ДЧС пояснили, что сообщение о пожаре поступило в 19:04 11 декабря 2023 года. Загорелась кровля дома. К месту вызова направили четырех сотрудников ДЧС Акмолинской области, пять сотрудников ДЧС Астаны и еще двух работников из села Талапкер.
Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области
К счастью, как добавили в ведомстве, жертв и пострадавших в пожаре нет.
Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области
Однако костюмы и каски огнеборцев успели покрыться коркой льда, пока они ликвидировали возгорание.
Ранее синоптики предупреждали, что новая неделя стартовала c морозной погоды, которая в предстоящие дни сохранится на большей части Казахстана, это связано с влиянием арктического антициклона.
Тем временем Алматы замело. Корреспондент Zakon.kz рассказал, что происходит в городе.