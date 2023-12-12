В Акмолинской области пожарные обледенели после выезда в минус 40 градусов

12 декабря 2023 года пресс-служба Департамента по чрезвычайным ситуациям поделилась фотографиями пожарных в обледенелой форме. Как оказалось, огнеборцы выехали в 40-градусный мороз по вызову о пожаре, сообщает Zakon.kz.

В областном ДЧС пояснили, что сообщение о пожаре поступило в 19:04 11 декабря 2023 года. Загорелась кровля дома. К месту вызова направили четырех сотрудников ДЧС Акмолинской области, пять сотрудников ДЧС Астаны и еще двух работников из села Талапкер.

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

К счастью, как добавили в ведомстве, жертв и пострадавших в пожаре нет.

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

Однако костюмы и каски огнеборцев успели покрыться коркой льда, пока они ликвидировали возгорание.

Ранее синоптики предупреждали, что новая неделя стартовала c морозной погоды, которая в предстоящие дни сохранится на большей части Казахстана, это связано с влиянием арктического антициклона.

Тем временем Алматы замело. Корреспондент Zakon.kz рассказал, что происходит в городе.