Алматы замело снегом: что происходит в городе

В Алматы в ночь с 11 на 12 декабря 2023 пошел сильный снег, и он до сих пор идет, сообщает Zakon.kz.

Многие алматинцы жаловались, что не могли добраться утром на работу. Было мало автобусов и такси очень дорогое. Коммунальные службы работают на улицах города. Больше всего снегу рады дети.





В акимате сообщили, что организовано круглосуточное дежурство по уборке снега. По состоянию на 09:00 в городе и горной местности выпало 13-15 см снега.





Горожане уже получили оповещение от ДЧС о том, что с 13 на 14 декабря в Алматы ожидаются сильные морозы до 23-27 градусов.





С 20:00 11 декабря до 06:00 утра 12 декабря в городе зарегистрировали 33 ДТП, 4 из них – с пострадавшими.

Напомним, первый снег в Алматы выпал 8 декабря.







