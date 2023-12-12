Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Алматы замело снегом: что происходит в городе

Алматы замело снегом: что происходит в городе Фото: Zakon.kz
В Алматы в ночь с 11 на 12 декабря 2023 пошел сильный снег, и он до сих пор идет, сообщает Zakon.kz.

Многие алматинцы жаловались, что не могли добраться утром на работу. Было мало автобусов и такси очень дорогое. Коммунальные службы работают на улицах города. Больше всего снегу рады дети.


В акимате сообщили, что организовано круглосуточное дежурство по уборке снега. По состоянию на 09:00 в городе и горной местности выпало 13-15 см снега.


Горожане уже получили оповещение от ДЧС о том, что с 13 на 14 декабря в Алматы ожидаются сильные морозы до 23-27 градусов. 


С 20:00 11 декабря до 06:00 утра 12 декабря в городе зарегистрировали 33 ДТП, 4 из них – с пострадавшими. 

Напомним, первый снег в Алматы выпал 8 декабря. 



Читайте также

переведут ли школьников Алматы на удаленку из-за морозов
Переведут ли школьников Алматы на удаленку из-за морозов
Аким Сыздыкбеков лично проследил за уборкой снега в Шымкенте
Аким Сыздыкбеков лично проследил за уборкой снега в Шымкенте
В Минтруда объяснили, почему растет число уволенных в Казахстане
В Минтруда объяснили, почему растет число уволенных в Казахстане
Анастасия Стативкина
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снегопад вызвал транспортный коллапс в Алматинской области
Снегопад вызвал транспортный коллапс в Алматинской области
Арктический антициклон принесет в Казахстан морозы до - 44° C
Арктический антициклон принесет в Казахстан морозы до - 44° C
Новая купюра тенге: Нацбанк показал, как проверить подлинность 10-тысячной банкноты
Новая купюра тенге: Нацбанк показал, как проверить подлинность 10-тысячной банкноты
Как отражать наличные деньги в декларации для всеобщего декларирования
Как отражать наличные деньги в декларации для всеобщего декларирования
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: