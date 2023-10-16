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Назначен новый начальник ДЧС Алматы

Назначен новый начальник ДЧС Алматы Фото: пресс-служба ДЧС Алматы
Новым начальником Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы стал Нурлан Атыгаев, сообщает Zakon.kz.

Об этом 16 октября 2023 года рассказали в Министерстве по ЧС РК:

"Приказом министра по чрезвычайным ситуациям РК начальником Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы назначен полковник Нурлан Атыгаев".

Нового начальника личному составу ДЧС южной столицы представил вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Ерлан Нурпеисов.

Назначен новый начальник ДЧС Алматы

Фото: gov.kz

"Вице-министр поставил задачи по совершенствованию деятельности ДЧС. В частности, усиления профилактических мер в отопительный сезон, мероприятий зимнего периода, по уменьшению количества различных чрезвычайных ситуаций, особо подчеркнув усиление пропаганды культуры безопасности среди населения".Пресс-служба МЧС РК

Нурлан Атыгаев родился в 1978 году в Кокшетауской области (указом президента РК от 3 мая 1997 года область была упразднена, а входившие в ее состав административные районы были переданы в прямое подчинение Северо-Казахстанской области). Окончил Кокшетауский технический институт Агентства по чрезвычайным ситуациям РК.

Трудовую деятельность начал инспектором пожарной части №7 Айыртауского района государственной противопожарной службы СКО. В разные годы работал начальником отдела по ЧС Тайыншинского района, начальником Управления государственного пожарного контроля, заместителем начальника ДЧС СКО.

С декабря 2020 года по октябрь 2023 года занимал должность начальника ДЧС Акмолинской области.

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