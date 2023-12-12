Смаилов поручил держать наготове ремонтные бригады на случай проблем с теплом

Премьер-министр РК Алихан Смаилов на заседании правительства 12 декабря поручил главам профильных министерств и акиматам регионов обеспечить бесперебойную работу систем теплоснабжения и держать наготове ремонтные бригады и запчасти, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Предваряя повестку заседания, глава кабмина уделил внимание нештатным ситуациям на ТЭЦ и теплосетях, а также устранению их последствий. Премьер-министр дал несколько поручений.

"Министерствам энергетики, промышленности, акиматам регионов и собственникам энергообъектов поручаю обеспечить бесперебойную работу систем теплоснабжения". Алихан Смаилов

Также национальным компаниям "КТЖ" и "Казмунайгаз" в приоритетном порядке необходимо обеспечить своевременные поставки топлива на тепловые станции и котельные, подчеркнул премьер.

"Акиматам регионов совместно с собственниками объектов теплоснабжения обеспечить наличие постоянно действующих ремонтных бригад, запасных частей для оперативного ремонта. Прохождение зимнего отопительного сезона должно находиться на личном контроле каждого акима региона". Алихан Смаилов

Глава правительства напомнил, что сейчас в целом по республике установились сильные холода. Из-за этого закономерно возросла нагрузка на коммунальные системы.

"Это, в свою очередь, неизбежно приводит к нештатным ситуациям на объектах тепло- и энергоснабжения. Однако случившиеся инциденты характеризуются как технологические нарушения. Полного отключения теплоснабжения не было допущено. Приняты оперативные меры по восстановлению поврежденных участков в нормативные сроки. Акиматам необходимо держать на особом контроле функционирование всех систем жизнеобеспечения". Алихан Смаилов

Премьер добавил, что при авариях необходимо максимально оперативно реагировать и принимать меры. Важный момент – своевременное, объективное и доступное для понимания информирование населения о реальной ситуации, о ходе ремонтных и плановых работ. Иначе распространяются слухи и фейки, предупредил Алихан Смаилов.

Ранее министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев рассказал о текущей ситуации на энергообъектах, где случились "технологические нарушения".

В ночь на 10 декабря на Экибастузской ТЭЦ выявили повреждение на золопроводе (трубопровод, по которому транспортируют золу из системы золоудаления). К утру аварию устранили, сейчас идут работы по восстановлению золопровода.



В тот же период несколько жилых домов Балхаша остались без тепла после прорыва трубопровода. В акимате отчитались, что ремонтные работы завершены, подачу тепла восстанавливают.

Кроме того, на магистральном теплопроводе в Актау произошла авария, подачу тепла временно ограничили в некоторых микрорайонах.