Что нужно делать, чтобы не замерз водопровод – совет от акима Караганды

Аким Караганды Мейрам Кожухов дал совет, чтобы вода не замерзала в трубах, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что уже несколько дней стоят сильные морозы. Мейрам Кожухов обратился к жителям частных секторов, директорам детских садов и других организаций.

"Температуру на улице видите, снега практически нет, есть риск промерзания водопровода и даже канализации. Понятно, что в многоквартирных ЖК это менее вероятно, т.к. большое количество жителей проживают и постоянно используют воду (минимум смывают унитазы), она практически не переставая циркулирует. Что не скажешь про частные жилые дома, детские сады и прочие объекты, которые ночью не работают", – написал на своей странице в Instagram аким.

Он дал совет из личного опыта, чтобы избежать замерзания водопровода.

"В мороз нужно оставлять чуть открытыми краны с холодной водой, чтобы был проток и постоянная циркуляция в водопроводных трубах. Тем самым вы застрахуете себя от замораживания водопроводных и канализационных труб", – рекомендовал аким.

Он отметил, что придется немного больше заплатить за воду, но это все же лучше, чем потом восстанавливать все заново, и дешевле.

"Практически везде сейчас у нас стоит пластик и старым дедовским способом отогреть их уже невозможно (сварочный аппарат), можно другими способами, но зачем, когда этого можно просто избежать. Просто услышьте меня, пожалуйста!" – написал он.

Ранее водопровод замерз в Темиртау.