Водопровод замерз в Темиртау

Восточная часть города Темиртау осталась без питьевой воды. Это несколько кварталов, частично улицы Абая, Чайковского, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Вечерняя Караганда", без питьевой воды также СШ 21, горбольница 3, детская больница, поликлиника 1, гимназия им. Аубакирова. Бригады рабочих сейчас экстренно отогревают трубы.

"Жители жалуются, что подвоза питьевой воды нет. А в магазинах ее быстро разобрали", – говорится в сообщении.

Ранее была приостановлена подача воды на водоочистных сооружениях города Атырау. Сообщалось, что инцидент произошел по причине образования шуги и уменьшения скорости движения реки Урал, выступающей в качестве источника вод.