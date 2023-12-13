Никто "не газует", чтобы изменить ситуацию: депутат об авариях с газовыми баллонами

Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева в своем запросе 13 декабря подняла проблему использования газовых баллонов казахстанцами и высказалась об авариях, связанных с ними. По словам депутата, в стране "никто не газует", чтобы изменить ситуацию, сообщает Zakon.kz.

Екатерина Смышляева отметила, что почти каждый день появляются новости об авариях, связанных с использованием сжиженного и природного газа. Депутат упомянула взрыв газа в Костанае, который унес жизни трех человек, еще 11 серьезно пострадали.

"Это большая трагедия и тревожный звонок, ведь зима только началась. В зоне риска находятся сотни промышленных объектов. И, что самое страшное, миллионы бытовых потребителей, к жизням и здоровью которых мы не имеем права относиться безответственно. А безопасность бытового потребления вызывает вопросы. Прежде всего это нарушения эксплуатации газовых баллонов. Их в обороте около двух миллионов. Несмотря на инициированные нашей фракцией нормы закона о требованиях к их заправке и техобслуживанию, ситуация остается прежней. При этом риски взрыва неправильно заправленного баллона в холодное время возрастают". Екатерина Смышляева

Большую часть баллонов используют еще с советских времен. Их производят соседние страны. Но 40 тысяч тенге за баллон, по словам депутата, – слишком высокая цена для простого потребителя. Своего производства в Казахстане нет. Газонаполнительные пункты неохотно закупают баллоны, поскольку невозможно обеспечить их возвратность. Автогазозаправочные станции, нарушая все правила, продолжают "разливать газ в тару клиентов". Использование природного газа домохозяйствами тоже остается небезопасным. Проблема в обслуживании газопотребляющего оборудования.

"До 2022 года рынок техобслуживания внутридомового газового оборудования был искусственно монополизирован и тесно связан с поставщиками газа. По всей стране работала (точнее сказать, делала вид) практически единственная специализированная сервисная компания. Она заключала формальные договоры с жителями, которые не исполняла. В 2022 году на рынке была восстановлена конкуренция. Стали образовываться новые сервисные компании. Но не так быстро и не так качественно, как хотелось бы. Сейчас на весь Казахстан работают порядка 276 организаций, при этом большая их часть сконцентрирована в областных центрах и городах республиканского значения". Екатерина Смышляева

Среди причин проблемы депутат назвала дефицит квалифицированных специалистов и отсутствие управляемого спроса из-за нежелания потребителей заключать договоры.

"Люди говорят: раньше нас "не обслуживали" за тысячу тенге, а сейчас хотят "не обслуживать" за 10 тысяч. Контроль этих процессов – у местных исполнительных органов. При этом функция есть, штрафы есть, а службы нет! Газовые инспекции "оптимизированы", а точнее, просто уничтожены. Некому контролировать, некому разъяснять. Таким образом, бесконтрольно пользуются опасным оборудованием почти 2,5 млн домов. И никто, что называется, "не газует", чтобы изменить ситуацию". Екатерина Смышляева

Депутат предложила:

усилить администрирование норм законов, запрещающих заправку бытовых баллонов без соответствующей проверки и технического обслуживания;

предусмотреть меры стимулирования, в том числе ценовые, заправки баллонов на специализированных газонаполнительных пунктах;

разработать программу реновации бытовых баллонов с последующим внедрением их отслеживания и оцифровкой системы учета;

рассмотреть вопрос государственной поддержки открытия отечественного производства баллонов;

восстановить территориальные газовые инспекции с соответствующими штатами и полномочиями;

рассмотреть вопрос обслуживания газового оборудования государственными коммунальными предприятиями в тех районах, где отсутствуют коммерческие предложения.

Взрыв газовоздушной смеси произошел 11 декабря в 12:36 в жилом массиве Амангельды в Костанае. В результате поисково-спасательных работ спасли 12 человек, троих спасти не удалось. Также стало известно о начале досудебного расследования по статье 292 ч. 3 УК РК ("Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

