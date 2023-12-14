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Сенатор: Нужна одоризация для обнаружения утечки газа

Казахстан газовый баллон Фото: pixabay
Сенатор Бекбол Орынбасаров в своем депутатском запросе поднял проблему взрыва газовых баллонов. По его словам, необходима одоризация – придание специфического запаха газу, чтобы обнаружить его утечку, передает Zakon.kz.

По мнению сенатора, для обеспечения безопасности транспортировки и использования газа необходима обязательная одоризация. То есть придание газу специфического запаха, так как от природы газ без запаха. Это важно для того, чтобы человек мог чувствовать запах газа в случае наличия утечки. Парламентарий отметил, что депутаты и ранее поднимали эту проблему, но в правительстве ограничивались отписками. В этой связи на данный момент работы в сфере остаются бесконтрольными и безнадзорными со стороны госорганов.

"Местным исполнительным органам не хватает кадров, средств и квалификации для реализации этой меры. Они контролируют только бытовые баллоны и газопотребляющие системы, расположенные внутри жилых домов и социальной инфраструктуры. Люди не имеют "инструмента" для обнаружения утечки природного газа без запаха. Поэтому невозможно определить, уходит ли природный газ без одоризации. Вы видите последствия. В Костанайской области произошел взрыв газа, в результате которого погибли люди. Весной трагический инцидент произошел из-за взрыва газа в городе Жанаозен. Это привело к гибели многих людей. Подобные случаи происходят ежегодно, начиная с 2007 года".Бекбол Орынбасаров

Как отметил депутат, местные исполнительные органы неоднократно направляли эти вопросы в официальных письмах в центральные органы власти. На их предложения также не было должной реакции. Парламентарий подчеркнул, что в рамках работ по усилению автономии местных исполнительных органов необходимо прекратить передачу наиболее опасных функции на плечи местных акиматов.

"Рекомендуем предусмотреть усиление деятельности Министерства по чрезвычайным ситуациям для обеспечения безопасности в сфере газового и лифтового хозяйства – с проведением мониторинга и разграничением полномочий государственного надзора и контроля. Усилить контроль и учет нормальной работы объектов одоризации при подаче газа в социальные и бытовые объекты. Признать лифты опасным грузоподъемным механизмом и разработать новую программу по замене лифтов с истекшим гарантийным сроком работы в жилых многоэтажных домах".Бекбол Орынбасаров

13 декабря депутат Мажилиса Екатерина Смышляева в своем запросе тоже подняла проблему использования газовых баллонов казахстанцами и высказалась об авариях, связанных с ними. По словам депутата, в стране "никто не газует", чтобы изменить ситуацию.

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