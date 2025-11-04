#Народный юрист
Общество

Лебеди Алматы переехали в зимние вольеры, а рыбы остались на зимовку в прудах

Ботанический сад Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2025 04:14 Фото: Instagram/botsadkz
В Алматы лебеди из прудов главного ботанического сада перемещены в зимние помещения, сообщает Zakon.kz.

По информации ботанического сада Алматы на их странице в Instagram, рыбы прудов остаются в воде на зимовку. Так практиковали и в предыдущие годы. В холодный период они становятся менее активными, впадая в состояние, близкое к спячке.

"Для поддержания необходимого уровня кислорода в прудах будет работать система постоянной аэрации", – говорится в сообщении.

Сотрудники сада отмечают, что заботятся обо всех питомцах, создавая комфортные условия для их содержания в любое время года.

"Пожелаем нашим лебедям и другим обитателям легкой зимовки!" – подчеркнули в пресс-службе ботанического сада.

Вечером 4 ноября в Алматы пошел снег. Все коммунальные службы города работают в усиленном режиме.

Фото Алия Абди
Алия Абди
