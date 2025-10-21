В преддверии Дня Республики в Алматы обновили автопарк службы скорой помощи
В состав автопарка вошли 12 реанимобилей класса "С" и 38 машин класса "Б". Все автомобили полностью оснащены современным медицинским оборудованием и соответствуют международным стандартам.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Проект реализован при поддержке государства.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Глава города отметил, что обновление автопарка является важным шагом в модернизации системы здравоохранения Алматы и позволит повысить качество и оперативность медицинской помощи населению.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
"Алматы – крупнейший и динамично развивающийся город страны. Здесь особенно важно обеспечить жителям своевременную и качественную медицинскую помощь. Новые автомобили, оснащенные современным оборудованием, станут надежными помощниками для врачей и водителей скорой помощи. Благодаря вашему труду ежедневно спасаются тысячи жизней, и мы высоко ценим вашу преданность профессии и людям", – подчеркнул Дархан Сатыбалды.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
В настоящее время служба скорой медицинской помощи Алматы включает 14 подстанций и 188 выездных бригад.
Ежесуточно диспетчерская служба принимает около 3 тысяч обращений, а бригады выезжают примерно на 2600 вызовов.