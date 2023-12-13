Школьник примерз языком к остановке в Астане

Попавшего в беду школьника заметил житель Астаны. Мальчик примерз языком к железным перилам, сообщает Zakon.kz.

Кадры выложили в телеграмм-канале astanovka98.









Чтобы помочь ребенку мужчина побежал в ближайший магазин и попросил теплой воды. С ее помощью он отогрел язык и смог спасти мальчика.

К счастью, школьник сильно не пострадал. Хотя такая любознательность могла обернуться серьезной травмой.

"Болеть будет, но зато запомнишь, что так делать нельзя!", – сказал напоследок мальчику спасший его житель города.

Накануне стало известно о том, что в ВКО прохожий спас жизнь мальчику, который провалился в открытый люк колодца. Мужчина спрыгнул в шахту и вызволил мальчика. Видео с места событий распространилось в социальных сетях Восточно-Казахстанской области.