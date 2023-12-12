В открытый колодец провалился ребенок в ВКО
Фото: скриншот с видео
В селе Белоусовка Глубоковского района на Центральной улице мальчик провалился в открытый люк колодца. Спасти ребенка помог прохожий, который спрыгнул в шахту и вызволил мальчика, сообщает Zakon.kz.
Видео с места событий распространилось в социальных сетях Восточно-Казахстанской области. На кадрах местные жители рассказывают, как мальчик провалился в открытый люк колодца. Сельчане возмущены тем, что шахты колодцев не закрыты и под снегом не видны, передает YK-news.
"Мы шли с родственниками, в том числе несколькими детьми по улице Центральной. В какой-то момент мой сын Миша просто провалился под землю! Я с криком бросилась туда", – рассказала обстоятельства случившегося мама пострадавшего Галина.
Женщина отмечает, что она пыталась вытащить сына самостоятельно, но этого не удалось. Проезжавшие мимо автолюбители не пришли на помощь. Спас мальчика прохожий, который "снял куртку и прыгнул в колодец".
"Ребёнок чудом остался жив! А сегодня я была на месте, где все произошло. Колодец до сих пор не закрыт", – говорит мама пострадавшего мальчика.
Родители Миши обратились в полицию, отмечает издание.
Ранее стало известно, что астанчанин спас подростка, который провалился под лед на реке. В реке оказался 17-летний юноша, которому помог выбраться из холодной воды случайный прохожий.
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