В открытый колодец провалился ребенок в ВКО

В селе Белоусовка Глубоковского района на Центральной улице мальчик провалился в открытый люк колодца. Спасти ребенка помог прохожий, который спрыгнул в шахту и вызволил мальчика, сообщает Zakon.kz.

"Мы шли с родственниками, в том числе несколькими детьми по улице Центральной. В какой-то момент мой сын Миша просто провалился под землю! Я с криком бросилась туда", – рассказала обстоятельства случившегося мама пострадавшего Галина.

Видео с места событий распространилось в социальных сетях Восточно-Казахстанской области. На кадрах местные жители рассказывают, как мальчик провалился в открытый люк колодца. Сельчане возмущены тем, что шахты колодцев не закрыты и под снегом не видны, передает YK-news.

Женщина отмечает, что она пыталась вытащить сына самостоятельно, но этого не удалось. Проезжавшие мимо автолюбители не пришли на помощь. Спас мальчика прохожий, который "снял куртку и прыгнул в колодец".

"Ребёнок чудом остался жив! А сегодня я была на месте, где все произошло. Колодец до сих пор не закрыт", – говорит мама пострадавшего мальчика.

Родители Миши обратились в полицию, отмечает издание.

Ранее стало известно, что астанчанин спас подростка, который провалился под лед на реке. В реке оказался 17-летний юноша, которому помог выбраться из холодной воды случайный прохожий.