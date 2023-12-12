Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В открытый колодец провалился ребенок в ВКО

В открытый колодец провалился ребенок в ВКО Фото: скриншот с видео
В селе Белоусовка Глубоковского района на Центральной улице мальчик провалился в открытый люк колодца. Спасти ребенка помог прохожий, который спрыгнул в шахту и вызволил мальчика, сообщает Zakon.kz.
Видео с места событий распространилось в социальных сетях Восточно-Казахстанской области. На кадрах местные жители рассказывают, как мальчик провалился в открытый люк колодца. Сельчане возмущены тем, что шахты колодцев не закрыты и под снегом не видны, передает YK-news.
"Мы шли с родственниками, в том числе несколькими детьми по улице Центральной. В какой-то момент мой сын Миша просто провалился под землю! Я с криком бросилась туда", – рассказала обстоятельства случившегося мама пострадавшего Галина.

Женщина отмечает, что она пыталась вытащить сына самостоятельно, но этого не удалось. Проезжавшие мимо автолюбители не пришли на помощь. Спас мальчика прохожий, который "снял куртку и прыгнул в колодец".

"Ребёнок чудом остался жив! А сегодня я была на месте, где все произошло. Колодец до сих пор не закрыт", – говорит мама пострадавшего мальчика.

Родители Миши обратились в полицию, отмечает издание.

Ранее стало известно, что астанчанин спас подростка, который провалился под лед на реке. В реке оказался 17-летний юноша, которому помог выбраться из холодной воды случайный прохожий.

Читайте также

Угарным газом отравились ребенок и взрослый в Семее
Угарным газом отравились ребенок и взрослый в Семее
Появиться на свет трем малышам помогли полицейские Атыруской области
Появиться на свет трем малышам помогли полицейские Атыруской области
19-летнего парня подозревают в домогательствах к школьнице в Мангистау
19-летнего парня подозревают в домогательствах к школьнице в Мангистау
Мария Мельникова
Восточно-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Арктический антициклон принесет в Казахстан морозы до - 44° C
Арктический антициклон принесет в Казахстан морозы до - 44° C
Токаев "обещает" казахстанцам до конца года небывалые выплаты
Токаев "обещает" казахстанцам небывалые выплаты
Леонид Агутин
Агутин обратился к слушателям из больницы
сериал
Алматинцы восхитили пользователей Сети кавером саундтрека сериала "Слово пацана"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: