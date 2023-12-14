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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в нескольких казахстанских городах

Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в нескольких казахстанских городах Фото: freepik
Синоптики прогнозируют неблагоприятные метеоусловия 14 декабря, в четверг в Усть-Каменогорске, Семее, Риддере, Алматы и Астане, сообщает Zakon.kz

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;

детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее сообщалось, что из-за аномальных 45-градусных морозов на дорогах складывается сложная ситуация, и для координации работы ведомств, обеспечивающих безопасность дорожного движения создан оперштаб.

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