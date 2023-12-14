45-градусные морозы и сложная ситуация на дорогах: в Казахстане создан оперштаб

В Казахстане организовали оперштаб по координации работы ведомств, обеспечивающих безопасность дорожного движения в условиях аномальных холодов, сообщает Zakon.kz.

В ситуационном центре Министерства транспорта развернут оперативный штаб в связи с неблагоприятными условиями в Туркестанской и Жамбылской областях. Об этом рассказал председатель Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта РК Толеген Абдуллин.



По его словам, дорожные службы активно работают по очистке снега, но ограниченная видимость затрудняет процесс.

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Из-за неблагоприятных погодных условий, ограниченной видимости ведено ограничение, вызвавшее скопление транспорта от Жамбылской области до Шымкента.





"Местные органы совместно с службой ЧС, дорожной полицией и дорожными службами организовали питание для водителей и пассажиров. На участке Шакпак баба (село в Туркестанской области) из снежного плена вызволены около 35 автомобилей, направлены в пункты обогрева. Прогноз погоды указывает на завершение неблагоприятных условий только на следующий день. Просим ограничить выезды из близлежащих населенных пунктов, включая крупные города, для безопасности автолюбителей". председатель Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта РК Толеген Абдуллин

Спасатели мониторят ситуацию в круглосуточном режиме. Если нужна помощь на дороге, необходимо обращаться единую диспетчерскую службу по телефону 1403.

Ранее сообщалось о том, что полиция Туркестанской области рекомендуют водителям не выезжать в дальнюю дорогу в ближайшее время. Обращение к автовладельцам опубликовали в соцсетях. На кадрах полицейский предупреждает о закрытии дорог на трассе в Туркестанской области.