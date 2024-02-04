Еще три участка трасс закроют в Казахстане

"Казавтожол" сообщил о закрытии еще трех участков автодорог в трех областях республики, сообщает Zakon.kz.

С 13:00 текущего дня вводится ограничение движения для всех видов автотранспортных средств в следующих областях:

Карагандинская область

а/д «Екатеринбург - Алматы» км. 1353-1426, уч. гр.Акмолинской обл.-ПВП Темиртау.

Снег, метель, ограничение видимости.

Акмолинская область

а/д «Екатеринбург - Алматы» км. 1292-1353, уч. ПВП Жибек жолы-гр.Карагандинской обл.

Снег, метель, ограничение видимости.

Актюбинская область

а/д «Самара-Шымкент» км. 776-965, уч. заправка ЭКО Ойл-п.Карабутак

Снег, метель, ограничение видимости.

С 12:00 текущего дня автодорога республиканского значения Екатеринбург – Алматы будет частично перекрыта в Карагандинской области.

Еще ранее в связи с ухудшением погодных условий было введено ограничение движения для всех видов транспортных средств на 5 участках автодорог республиканского значения в 5 областях.