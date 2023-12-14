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Акимат Алматы обещает обустроить рощу Баума в новом году

Акимат Алматы обещает обустроить рощу Баума в новом году Фото: пресс-служба акимата Алматы
Городские власти Алматы сообщили, что в 2024 году начнется обустройство рощи Баума, территорий возле БАКа и Малой Алматинки, передает Zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе акимата, все эти объекты находятся в Турксибском районе, а он по праву считается одним из самых зеленых, здесь произрастает более 688 тысяч деревьев.

В ведомстве сообщили, что в рамках ежегодных работ по озеленению только с 2020 по 2022 год было высажено 66 тысяч молодых деревьев, до конца этого года планируется посадка еще 28 тысяч, из них уже посажено более 12 тысяч.

В акимате также добавили, что в Турксибском районе будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс, амбулатория на 200 мест.

Ранее в конце ноября мы сообщали, что в роще Баума проводили санитарную вырубку деревьев, и это вызвало тревогу и беспокойство у экоактивистов Алматы.

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