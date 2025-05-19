В алматинском метро модернизируют турникеты: пассажирам станет удобнее оплачивать проезд

В алматинском метрополитене началась модернизация турникетов: скоро оплатить проезд можно будет прямо на входе, просто приложив банковскую карту или смартфон с сервисом Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay к считывателю.

Ранее оплата банковской картой была возможна лишь через кассу или один специальный турникет. Теперь же все турникеты на всех станциях будут оснащены бесконтактной системой оплаты, что значительно ускорит процесс прохода и сделает поездки комфортнее.

Переход на современную технологию оплаты особенно удобен для тех, кто не пользуется транспортными картами или предпочитает не тратить время на покупку жетонов. Теперь не нужно будет стоять в очереди — достаточно иметь при себе карту или смартфон.

Новая система внедряется совместно с Halyk Bank в сотрудничестве с Visa и построена на проверенной международной платформе, обеспечивающей высокую стабильность и безопасность операций. Подобные решения уже успешно работают в крупных городах Европы, таких как Лондон, Милан и Мадрид.

Обновление инфраструктуры направлено на улучшение качества городского общественного транспорта и повышение удобства для пассажиров — как для жителей Алматы, так и для гостей города.

