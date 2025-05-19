В алматинском метро модернизируют турникеты: пассажирам станет удобнее оплачивать проезд
Ранее оплата банковской картой была возможна лишь через кассу или один специальный турникет. Теперь же все турникеты на всех станциях будут оснащены бесконтактной системой оплаты, что значительно ускорит процесс прохода и сделает поездки комфортнее.
Переход на современную технологию оплаты особенно удобен для тех, кто не пользуется транспортными картами или предпочитает не тратить время на покупку жетонов. Теперь не нужно будет стоять в очереди — достаточно иметь при себе карту или смартфон.
Новая система внедряется совместно с Halyk Bank в сотрудничестве с Visa и построена на проверенной международной платформе, обеспечивающей высокую стабильность и безопасность операций. Подобные решения уже успешно работают в крупных городах Европы, таких как Лондон, Милан и Мадрид.
Обновление инфраструктуры направлено на улучшение качества городского общественного транспорта и повышение удобства для пассажиров — как для жителей Алматы, так и для гостей города.