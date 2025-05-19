#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
509.51
570.6
6.3
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
509.51
570.6
6.3
Технологии

В алматинском метро модернизируют турникеты: пассажирам станет удобнее оплачивать проезд

В алматинском метро модернизируют турникеты, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2025 11:06 Фото: shutterstock
В алматинском метрополитене началась модернизация турникетов: скоро оплатить проезд можно будет прямо на входе, просто приложив банковскую карту или смартфон с сервисом Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay к считывателю.

Ранее оплата банковской картой была возможна лишь через кассу или один специальный турникет. Теперь же все турникеты на всех станциях будут оснащены бесконтактной системой оплаты, что значительно ускорит процесс прохода и сделает поездки комфортнее.

Переход на современную технологию оплаты особенно удобен для тех, кто не пользуется транспортными картами или предпочитает не тратить время на покупку жетонов. Теперь не нужно будет стоять в очереди — достаточно иметь при себе карту или смартфон.

Новая система внедряется совместно с Halyk Bank в сотрудничестве с Visa и построена на проверенной международной платформе, обеспечивающей высокую стабильность и безопасность операций. Подобные решения уже успешно работают в крупных городах Европы, таких как Лондон, Милан и Мадрид.

Обновление инфраструктуры направлено на улучшение качества городского общественного транспорта и повышение удобства для пассажиров — как для жителей Алматы, так и для гостей города.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Цифровой нотариат доступен в мобильном приложении bcc.kz
Технологии
10:45, Сегодня
Цифровой нотариат доступен в мобильном приложении bcc.kz
Самый мощный в ЦА суперкомпьютер прибыл в Казахстан
Технологии
09:22, Сегодня
Самый мощный в ЦА суперкомпьютер прибыл в Казахстан
Дуров щедро заплатит блогерам за "унижение" WhatsApp
Технологии
07:15, 17 мая 2025
Дуров щедро заплатит блогерам за "унижение" WhatsApp
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: