Какие пособия получают многодетные семьи в Казахстане

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК сегодня, 14 декабря 2023 года, назвали размеры пособий по многодетности, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза ведомства, с начала текущего года выплатами государственного пособия по многодетности в среднем охвачено 540,8 тыс. семей на общую сумму 376,6 млрд тенге, в том числе за ноябрь данный вид пособия получили 557,3 тыс. семей на общую сумму 37,2 млрд тенге.

"На данное государственное пособие могут претендовать семьи, имеющие 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода". Пресс-служба МТСЗН РК

По данным Минтруда, размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей:

с 4 детьми – 16,03 МРП, или 55 304 тенге;

с 5 детьми – 20,04 МРП, или 69 138 тенге;

с 6 детьми – 24,05 МРП, или 82 973 тенге;

с 7 детьми – 28,06 МРП, или 96 807 тенге;

с 8 и более детьми – по 4 МРП, или по 13 800 тенге на каждого ребенка.

В ведомстве напомнили, что государственное пособие многодетным семьям без учета их доходов было введено в Казахстане с 1 января 2020 года в рамках трех основных направлений поддержки малообеспеченных и многодетных семей, предусмотренных новыми механизмами оказания адресной социальной помощи.

"С 1 января 2023 года все государственные социальные пособия семьям, имеющим детей, повышены на 8,5%", – отметили в пресс-службе МТСЗН РК.

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