Три популярных сквера в Медеуском районе Алматы сделают лучше до конца 2023 года

В Медеуском районе Алматы создают новые общественные пространства, а также производят капитальный ремонт зданий с сохранением исторического облика, сообщает Zakon.kz.

В июле за счет частных средств были начаты работы по капитальному ремонту и реставрации памятника архитектуры – здания Национальной академии наук при Президенте РК.

"Проектом предусмотрены комплексные ремонтные работы по фасаду здания, кровли, замене инженерных сетей, внутренние отделочные работы, а также благоустройство прилегающих территорий – сквера имени Шокана Валиханова и сквера, примыкающего к зданию со стороны улицы Шевченко. На сегодня работы выполнены на 90%. Проведены работы по восстановлению раскрошившихся каменных плит и основания, рихтовке гранитных бордюров, также в надлежащий вид приведены существующие каменные плиты", – рассказал аким Медеуского района Еркебулан Оразалин на брифинге РСК в Алматы.

Аналогичные работы, по его словам, проводятся в сквере, примыкающем к зданию Академии наук со стороны улицы Пушкина. Данный проект реализуется в рамках программы "Бюджет народного участия". Работы по трем скверам будут завершены до конца года.

"Также нами запланированы работы по оформлению архитектурно-художественного освещения одного из символов нашего города – телебашни "Кок-Тобе". Начало строительно-монтажных работ запланировано в январе 2024 года с завершением в мае 2024 года", – сообщил Еркебулан Оразалин.

В рамках развития общественных пространств в мкр. "Самал-1" проводится реконструкция сквера "Журналистов" до конца 2023 года. А по просьбам жителей мкр. "Алатау" в этом году началось строительство скейт-парка по ул. Ибрагимова. Работы также завершат до конца текущего года.

"Еще один проект, находящийся на стадии завершения, – пешеходная зона по улице Оспанова, от пр. Достык до р. Есентай. В рамках проекта мы расширили тротуарную дорожку протяженностью около 500 метров. Главной особенностью пешеходной зоны стала граффити-стена, украшенная десятками живописных композиций 80 художников", – рассказал Еркебулан Оразалин.

По задумке авторов, рисунки на стене олицетворяют буквы казахского алфавита: все 42 символа вошли в общую сюжетную композицию. Реализация проекта стала возможна благодаря коллаборации акимата Алматы в рамках проектного офиса с творческой интеллигенцией – представителями команды REPAS и руководителем Almaty Creative Bureau Кристиной Бекмурзаевой.

В целом для создания комфортной городской среды в рамках текущего ремонта завершена реализация 122 проектов. На сегодня обустроены 80 дворовых территорий, обновлены фасады 23 домов, завершен ремонт 13 надземных и подземных пешеходных переходов, произведена реконструкция четырех систем автополива, благоустройство общественного пространства, установка вазонов.

В рамках программы "Бюджет народного участия" реализуется 44 проекта. На сегодня завершены работы по 34 проектам, оставшиеся 10 будут завершены до конца года.

"За счет частных средств в начале сентября начались работы по обустройству пешеходного тротуара протяженностью 1,2 км к парку "Кок-Тобе". На сегодня выполнены основные работы по строительству дороги и асфальтированию. Работы по обустройству входной группы, установке смотровых площадок и проведению освещения будут завершены весной 2024 года", – добавил аким Медеуского района.

Также в этом году начаты работы по модернизации Зеленого базара. Проводится реконструкция сетей, а перед центральным входом планируется обновление бетонного перекрытия, усиление несущих конструкций и благоустройство территории. Работы планируется завершить до конца 2025 года.

Ранее сообщалось, что в алматинском метро можно оплачивать проезд по-новому.