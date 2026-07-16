#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+34°
$
469.71
536.17
6.01
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+34°
$
469.71
536.17
6.01
События

В историческом районе Алматы масштабно обновляют популярный сквер им. Шухова

деревья, земля, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 09:21 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В сквере им. Шухова, который расположен в Медеуском районе Алматы, продолжается комплексное благоустройство, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы районного акимата, на территории проведено озеленение на площади 26 тыс. кв. метров и завезен новый плодородный грунт:

"Также ведется устройство автоматической системы полива, уже проложено около 5,6 километра магистральных труб".

Кроме того, в сквере демонтированы устаревшие малые архитектурные формы, покрытие, ограждения детской, футбольной и баскетбольной площадок.

площадка, сквер, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 09:21

Фото: пресс-служба акимата Алматы

На их месте устанавливаются новые спортивные, тренировочные и игровые элементы.

Сквер имени Шухова – это общественная зона отдыха площадью 3,4 гектара, расположенная в Медеуском районе Алматы (в историческом районе Татарка).

Тем временем городские власти принимают меры, чтобы хоть как-то снизить последствия установившейся аномальной жары. Сегодня, 16 июля 2026 года, в Алматы решили организовать полив улиц и аэрацию воздуха. Известно, что с 16 по 20 июля ожидается аномально жаркая погода: температура воздуха местами достигнет +42°С.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Три популярных сквера в Медеуском районе Алматы сделают лучше до конца 2023 года
12:07, 14 декабря 2023
Три популярных сквера в Медеуском районе Алматы сделают лучше до конца 2023 года
Алматы, осень в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы
12:29, 14 октября 2025
В Алмалинском районе Алматы обновляют еще одну зеленую зону отдыха
раковина с посудой, плита, кухня, нет воды
09:14, 28 апреля 2025
В одном из районов Алматы отключили воду
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Новый стадион в Шымкенте может стать крупнейшей футбольной ареной Казахстана
10:02, Сегодня
Новый стадион в Шымкенте может стать крупнейшей футбольной ареной Казахстана
Андрей Карпович оценил готовность &quot;Елимая&quot; к игре против &quot;Алашкерта&quot; в Лиге Конференций
09:41, Сегодня
Андрей Карпович оценил готовность "Елимая" к игре против "Алашкерта" в Лиге Конференций
Определился следующий соперник &quot;Кайрата&quot; в квалификации Лиги чемпионов УЕФА
09:22, Сегодня
Определился следующий соперник "Кайрата" в квалификации Лиги чемпионов УЕФА
ХК &quot;Сарыарка&quot;
09:05, Сегодня
Хоккейный клуб "Сарыарка" представил обновлённый тренерский штаб
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: