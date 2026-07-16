В историческом районе Алматы масштабно обновляют популярный сквер им. Шухова
По данным пресс-службы районного акимата, на территории проведено озеленение на площади 26 тыс. кв. метров и завезен новый плодородный грунт:
"Также ведется устройство автоматической системы полива, уже проложено около 5,6 километра магистральных труб".
Кроме того, в сквере демонтированы устаревшие малые архитектурные формы, покрытие, ограждения детской, футбольной и баскетбольной площадок.
На их месте устанавливаются новые спортивные, тренировочные и игровые элементы.
Сквер имени Шухова – это общественная зона отдыха площадью 3,4 гектара, расположенная в Медеуском районе Алматы (в историческом районе Татарка).
Тем временем городские власти принимают меры, чтобы хоть как-то снизить последствия установившейся аномальной жары. Сегодня, 16 июля 2026 года, в Алматы решили организовать полив улиц и аэрацию воздуха. Известно, что с 16 по 20 июля ожидается аномально жаркая погода: температура воздуха местами достигнет +42°С.