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Аида Балаева высказалась о петиции против бытового насилия

Аида Балаева высказалась о петиции против бытового насилия Фото: Instagram/aida_balayeva
Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева прокомментировала ситуацию вокруг петиции против бытового насилия, которая набрала 150 тысяч голосов, сообщает Zakon.kz.

Она уточнила, что специальная платформа для подачи онлайн-петиций заработает в апреле 2024 года.

"Согласно закону "Об общественном контроле" относительно данной петиции действительно не будут применяться описанные процедуры. Однако, для государства очень важен любой голос, и мы прислушиваемся к мнению общественности. Тем более, когда это касается здоровья и жизни людей. Такое волеизъявление казахстанцев на болезненную тему нельзя обойти стороной. Об этой петиции уже высказались руководители многих государственных органов".Аида Балаева

Также отдельно министр рассказала о том, какая работа проводится по теме семейно-бытового насилия.

"Сегодня на уровне правительства проведены соответствующие обсуждения, на Координационном совете Генеральной прокуратуры также были обсуждены меры по противодействию домашнему насилию, Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК разрабатывает Комплексный план по данной тематике".Аида Балаева

В заключении Балаева добавила:

"Еще раз повторюсь: петиция будет обязательно учтена при работе госорганов в сфере противодействия семейно-бытовому насилию. И мы находимся на постоянном контакте с рядом экспертов, инициировавших эту петицию, и принимаем во внимание их мнения".

После громкого убийства супруги экс-министра Куандыка Бишимбаева в Казахстане запустили петицию против семейно-бытового насилия.

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