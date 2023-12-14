Школьники Алматы возвращаются за парты

С 15 декабря 2023 года занятия для алматинских школьников вновь будут проводить офлайн, сообщает Zakon.kz.

С таким заявлением выступило Управление образования города.

"15 декабря 2023 года учащиеся 0, 1-9 классов переходят на традиционное обучение". Пресс-служба Управления образования Алматы

По информации "Казгидромета", 15 декабря в Алматы переменная облачность, без осадков.

Ветер 0-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 18-20 градусов мороза, днем – 6-8 мороза.

13-14 декабря 2023 года из-за сильного мороза учащиеся были переведены на дистанционный формат обучения.

Стоит отметить, что по стране все еще бушует непогода. Ранее заместитель министра транспорта Сатжан Аблалиев записал видеообращение к казахстанцам в связи со сложной ситуацией на дорогах из-за ухудшения погодных условий.