Астана – зона повышенного комфорта: что сделано в городе для удобства горожан

В 2023 году население Астаны достигло почти 1,5 млн человек. В городе с учетом роста населения увеличивается нагрузка на социальные объекты и инженерные сети: водо-, тепло- и электроснабжение. Что делается властями города для удовлетворения потребностей населения, в материале Zakon.kz.

В Астане количество районов увеличилось до пяти с созданием нового района "Нура" в этом году. Таким образом, на левобережье два района – "Есиль" и "Нура", еще три района – на правом берегу.

Одним из самых старых считается район "Сарыарка".

Как отметил аким Бауыржан Ералы, на сегодняшний день на территории этого района проживает порядка 354 тыс. человек.

Проводятся работы по разным направлениям, чтобы сформировать комфортную среду.

Фото: пресс-служба района "Сарыарка" города Астана

"На территории района "Сарыарка" только за последние три года благоустроено порядка 125 дворов и 32 общественных пространства. Одним из ключевых проектов в этом году является реконструкция исторических улиц. Так, в квадрате торгового дома "Шапагат" провели капитальный ремонт двенадцати дворов. В частности, осуществили озеленение, обновили игровые площадки, полностью реконструировали освещение и заасфальтировали внутриквартальную территорию. В настоящее время благоустроенные участки введены в эксплуатацию и радуют 4,5 тысячи жителей. Также отмечу, что ликвидирована стихийная торговля возле ТД "Шапагат", которая существовала более 10 лет. Порядка 30 торговцев официально зарегистрировали свою деятельность и разместились в торговых домах и рынках", – отметил аким района.





Фото: пресс-служба района "Сарыарка" города Астана

По его словам, большую помощь в благоустройстве оказывают горожане – предлагают идеи и рассказывают, какими видят новые объекты.



"С помощью жителей нашего города в текущем году преобразовали ряд общественных пространств. Одно из них – по адресу: переулок Коктобе, 5. Там вместо пустыря расположили спортивно-игровую зону. Установили игровые комплексы, тренажеры и оформили зоны для тихого отдыха. А по улице Кенжебека Кумисбекова, 7/1 вместо старых гаражей создали удобное и безопасное место для отдыха горожан: проложили дорожки, установили освещение, лавочки и посадили более 800 деревьев. Также на пустырях по улице Фахд бен Абдул Азиз и проспекта Богенбай батыра, 43/1 обустроили места с лавочками и качелями. Кроме того, комфортными для передвижения стали улицы Желтоксан, Бухарбай батыра, Агыбай батыра, малая Бейбитшилик, проспекты Богенбай батыра и Республики, где полностью обновили и сделали широкие тротуары, зоны отдыха с лавочками, обустроены пандусы для маломобильных горожан", – отметил Бауыржан Ералы.

В общей сложности за 2023 год, по его данным, в районе было благоустроено 40 адресов.

"Все данные изменения значительно повысили комфорт нашей столицы и украсили облик исторического района", – подчеркнул спикер.

Также в 2023 году проведены ремонтно-восстановительные работы 43 скверов и общественных пространств. В частности, там восстановлены гранитные плиты, поребрики, провалы брусчатого покрытия, покраска лавок, урн и других элементов благоустройства. Проведены работы по ремонту пешеходных тротуаров по 16 улицам общей квадратурой 1 264 м². Обустройство новых пешеходных тротуаров, так называемые "заячьи" тропы, – по девяти улицам общей квадратурой 585 м².

"Поэтапно решается и проблема подтопления частных жилых домов, административных и других объектов при обильных осадках. Для решения данной проблемы были обустроены арычно-лотковые сети и водопропускные трубы по 16 улицам и восьми внутриквартальным территориям района. Работа в данном направлении продолжается", – добавил глава района.

К слову, район "Сарыарка" – самый зеленый район Астаны. Здесь насчитывается более 52 тыс. деревьев и кустарников. Это во многом обусловлено тем, что это историческая часть столицы. Продолжая давние традиции, с начала 2023 года здесь высадили еще около 5020 деревьев и кустарников. Это любимые многими ясень, клен, тополь, вяз, сирень, липа, сосна и ель. Также проведены работы по кронированию и санитарной обрезке более 11 370 зеленых насаждений по улицам и переулкам района.

Фото: пресс-служба района "Сарыарка" города Астана

Важную роль в городе играет и вопрос освещения. Ведь это не только обязательное условие для комфортного передвижения астанчан в ночное время, но и вопросы безопасности и профилактики преступлений.



"Всего по району 330 улиц и переулков, из них 305 улиц освещены, где имеется 10 тыс. светоточек уличного освещения и 6 тыс. светоточек паркового освещения. По 305 улицам района установлено светодиодное освещение, то есть 100% охват. Проведены работы по строительству нового освещения по пяти улицам, где исторически отсутствовало освещение. До конца 2023 года (при наличии технической возможности) по согласованию с коммунальными службами планируем проведение работ по 25 улицам, где исторически отсутствует освещение", – заверил Бауыржан Ералы.

Развивается, по его словам, и транспортная инфраструктура, устанавливаются новые остановки закрытого типа, так называемые теплые остановки, а также проводится газификация.

"На сегодняшний день 94% жителей окраин подключились к газу. Это 4834 из 5141 абонента. Газификация позволила улучшить экологию и повысить пожарную безопасность. Также, как вы знаете, список документов для подключения газа уменьшился в два раза, раньше на сбор необходимых документов уходило более полугода. Это отличная мотивация для наших жителей, желающих подключить газ", – резюмировал аким района "Сарыарка".

Аналогичные работы проводятся в районе "Алматы". Район образован 6 мая 1998 года указом президента. С тех пор район прошел несколько этапов развития, и здесь проживает 376 тыс. человек, в том числе в шести жилых массивах – 128 943 человека.

В этой связи в первую очередь власти района ведут активную работу по газификации.





Фото: пресс-служба акимата района "Алматы" города Астана

"По району "Алматы" подключены к газу пять жилых массивов – "Железнодорожный", "Промышленный", "Интернациональный", "Мичурино", "Куйгенжар" и микрорайон "Юго-Восток" полностью обеспечены газом. В рамках работы по газификации из 6580 абонентов 5226 абонентам выданы технические условия, 5092 абонента подключены к газу (72,1%), из них 252 средних и малых предприятия, а также шесть социальных объектов. В их числе Центр фтизиопульмонологии, Городской инфекционный центр, детский сад "Акканат", средняя школа №57, "Котельная АО "Астана-Энергия" в жилом массиве "Промышленный", средняя школа №13 и городская поликлиника №11. К газу подключены также пять многоэтажных жилых комплексов. Также в текущем году в рамках программы "100 благотворительных дел" Халык Банк за счет собственных средств подключил к газу 32 абонента – это пенсионеры и малообеспеченные семьи", – сказал аким района "Алматы" города Астана Максат Саматулы.

Параллельно, по его словам, регулярно ремонтируются дороги. В этом году в районе столичным управлением транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры отремонтировано 17 улиц протяженностью 10,2 км. Из них в жилых массивах района – шесть улиц протяженностью 2,72 км.

Фото: пресс-служба района "Алматы" города Астана

"В 2023 году в связи с повреждением дорог оператору IKOMEK 109 района поступила 961 заявка. Много заявок поступило по проспекту Абылай хана, улицам Б. Майлина, Куйши Дина, К. Сатпаева и аллее "Мынжылдык". По поступившим заявкам проведены работы по ремонту внутриквартальных дорог и тротуаров. Акиматом района асфальтировано четыре внутриквартальных дорог, две улицы – Бехтерева и Косбасар, пять автостоянок. Кроме того, проведены ямочные ремонтные работы на 20 участках", – добавил аким.

В этом году также проведены работы по благоустройству 65 дворов, всего за последние три года благоустроено 175 дворов и 25 общественных мест.

"Конечно, нас очень беспокоит проблема нехватки школ и детских садов. Поэтому ведется работа по строительству новых и расширению существующих образовательных учреждений для удовлетворения потребностей всех жителей. В этом году в районе ведется работа по расширению четырех школ. Все эти работы будут способствовать увеличению количества дополнительных мест в школах. Также планируется строительство четырех комфортных школ, в настоящее время начаты строительные работы в трех", – отметил Максат Саматулы.

Ведутся в районе и работы по озеленению и освещению. Так, с начала года на территории района было посажено 8,5 тыс. деревьев и 33 тыс. декоративных кустарников.

Что касается освещения, то в ходе проведенных в районе работ по освещению 95% светильников ЖКУ заменены на светодиодные, в подъездах домов установлено более 1100 светильников, в парках и скверах установлено 340 опор освещения.

Фото: пресс-служба района "Алматы" города Астана

"В районе в канун Нового года ведется работа по подготовке 15 тематических площадок. Также по пяти адресам будут установлены новогодние елки – площадь "Қазақ елі", Дворец школьников, возле здания МВД, возле Мьюзик-холла и также в ЖД вокзале "Нурлы Жол". На территориях среднего и малого бизнеса будут установлены пять новогодних елок. Все работы по новогоднему оформлению планируется завершить до 17 декабря 2023 года", – заверил аким района "Алматы".

В связи с ростом численности населения и развитием города в последующие годы в 2008 году часть территории района "Алматы" была передана вновь образованному району "Есиль", а в 2018 году – району "Байконыр".

Районы левого берега, конечно, "молодые" по времени образования, но они самые активно застраиваемые. И, как итог, инфраструктура испытывает гораздо больше нагрузки по сравнению со старой частью города.

Фото: пресс-служба района "Есиль" города Астана

"Дворовые площадки – первое, с чем сталкивается житель, выходя из дома, они являются одним из важных факторов, влияющих на комфортную жизнь жителей района. Работа по благоустройству дворовых территорий ведется аппаратом на системной основе. В разработке проектов благоустройства дворов учитываем мнение жителей. Всего на территории района расположено 342 двора, 85% (293) из которых находятся в удовлетворительном состоянии, в 49 дворах требуется благоустройство. В 2023 году проведены работы по благоустройству в 11 дворах, семи общественных пространствах и по обустройству улично-дорожной сети на четырех улицах. На 2024 год требуется обустройство трех общественных пространств", – сказал аким района "Есиль" города Астана Асылбек Есенбаев.





Фото: пресс-служба акимата района "Есиль" города Астана

Второй большой вопрос – озеленение района улиц и проспектов. Весной и осенью этого года, по данным акима, высадили 21 605 деревьев, более 18 600 п. м живой изгороди и 162 425 шт. многолетних декоративных кустарников. Эти работы планируется продолжить и в следующем году, так как по району все еще имеется потребность в озеленении.



Решается вопрос и освещения улиц района, в том числе вновь построенных домов и зданий.

Фото: пресс-служба района "Есиль" города Астана

"Всего по району 139 улиц и переулков, все освещены. На 98%, или 136 улицах района, установлено светодиодное освещение. В текущем году проведены работы по десяти улицам, кроме того, будут приняты и восстановлены проекты управлений по освещению четырех улиц. В 2019 году начаты масштабные работы по замене желтых консольных уличных светильников на светодиодные светильники. Как показала практика, потребление электроэнергии при использовании светодиодов экономичнее почти на 30%, чем при освещении ЖКУ светильниками. Переход на светодиоды позволил сэкономить в среднем 1 млн 265 тыс. киловатт электроэнергии, что в денежном эквиваленте порядка 30 млн тенге. В этом году продолжим работы по замене, планируем охватить жилые массивы "Пригородный" и "Чубар" – заменить 1000 ЖКУ, центральный квадрат – порядка 2000 светильников", – добавил аким района.

Проводятся также, по его словам, работы по обустройству остановок и санитарной очистке района.



29 апреля в одном из районов Астаны посадили более тысячи деревьев.