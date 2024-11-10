Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

МВД Казахстана сделало важное заявление

Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиции, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2024 19:15 Фото: polisia.kz
В связи с ухудшением погодных условий в ряде регионов страны Министерство внутренних дел 10 ноября обратилось к участникам дорожного движения c рекомендациями и предупреждением, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, на трассах столицы, Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Абайской областей наблюдается нестабильная погода, стражи порядка круглосуточно помогают водителям и пассажирам.

"Из-за метели и гололеда могут возникнуть опасные ситуации на дорогах. В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий и обеспечения безопасности всех участников движения настоятельно призываем вас соблюдать ПДД. Учитывая ухудшение видимости, просим не превышать скорость. Не совершайте резких маневров и соблюдайте безопасную дистанцию. Водителям надо быть предельно внимательными при появлении пешеходов", – говорится в заявлении.

Также МВД подчеркнуло о важности проверки технического состояния автомобиля и необходимости установить зимние шины, которые обеспечат необходимое сцепление с дорогой.

"В случае резкого ухудшения погодных условий избегайте поездок на дальние расстояния. Следите за SMS-оповещениями и информацией на официальных источниках! Помните, что соблюдение правил дорожного движения — это залог вашей безопасности. В случае аварийных ситуаций или задержки движения немедленно сообщайте о происшествиях в службы экстренной помощи по номеру 112 и полицию по номеру 102", – добавили в ведомстве.

В МВД также отметили, что тщательное соблюдение простых правил поможет избежать неприятных последствий.

Ранее сообщалось, что 10 ноября трассы закрыли из-за непогоды в четырех областях Казахстана. 

Читайте также

В Астане на борьбу со снегом вышли более 1200 единиц спецтехники и 300 рабочих
В Астане на борьбу со снегом вышли свыше 1200 единиц спецтехники и 300 рабочих
Закрытая трасса, закрыто, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога
Трассы закрыли из-за непогоды в четырех областях Казахстана
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Опасная погода: почти во всех регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение
Диана Абдуллаева
Погода МВД РК 2024 год Автодороги Снегопады Штормовые предупреждения
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанцы сменили гражданство, но не сдали паспорта РК, их выдворили, США, Россия
Бывшие казахстанцы прилетели из США и России в Алматы, но их не пустили в страну
Конкурс &quot;Мисс Земля&quot; определил самую красивую девушку планеты
Конкурс "Мисс Земля" определил самую красивую девушку планеты
Доберман
Пять самых мстительных пород собак: кого лучше не обижать
Падение вертолета Ми-8: Минобороны раскрыло новые подробности
Падение вертолета Ми-8: Минобороны раскрыло новые подробности
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: