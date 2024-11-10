МВД Казахстана сделало важное заявление

Фото: polisia.kz

В связи с ухудшением погодных условий в ряде регионов страны Министерство внутренних дел 10 ноября обратилось к участникам дорожного движения c рекомендациями и предупреждением, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, на трассах столицы, Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Абайской областей наблюдается нестабильная погода, стражи порядка круглосуточно помогают водителям и пассажирам. "Из-за метели и гололеда могут возникнуть опасные ситуации на дорогах. В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий и обеспечения безопасности всех участников движения настоятельно призываем вас соблюдать ПДД. Учитывая ухудшение видимости, просим не превышать скорость. Не совершайте резких маневров и соблюдайте безопасную дистанцию. Водителям надо быть предельно внимательными при появлении пешеходов", – говорится в заявлении. Также МВД подчеркнуло о важности проверки технического состояния автомобиля и необходимости установить зимние шины, которые обеспечат необходимое сцепление с дорогой. "В случае резкого ухудшения погодных условий избегайте поездок на дальние расстояния. Следите за SMS-оповещениями и информацией на официальных источниках! Помните, что соблюдение правил дорожного движения — это залог вашей безопасности. В случае аварийных ситуаций или задержки движения немедленно сообщайте о происшествиях в службы экстренной помощи по номеру 112 и полицию по номеру 102", – добавили в ведомстве. В МВД также отметили, что тщательное соблюдение простых правил поможет избежать неприятных последствий. Ранее сообщалось, что 10 ноября трассы закрыли из-за непогоды в четырех областях Казахстана.

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