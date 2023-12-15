Сколько школ откажутся от трехсменного обучения в Казахстане

К 16 декабря в Казахстане начнут работу 13 новых школ на 7344 ученических мест. Ввод новых образовательных учреждений позволит избавить от трехсменного обучения 29 школ, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Министерства просвещения РК 15 декабря, после открытия 13 новых школ общее число учреждений среднего образования, которые введут в эксплуатацию с начала 2023 года, составит 109. В новых казахстанских школах будут учиться 95 344 ребенка.

"Всего до конца 2023 года планируется ввести в эксплуатацию 154 школы на 132 тыс. ученических мест за счет различных источников, в том числе за счет Фонда поддержки инфраструктуры образования 62 школы на 76 738 ученических мест. Это решит проблему 12 аварийных и 29 трехсменных школ, дефицит ученических мест в 113 населенных пунктах", – сообщили в пресс-службе.

В стране также приступили к реализации национального проекта "Комфортная школа". В 2023 году уже начали или начнут строить 217 школ, которые откроют до конца 2024 года. В соответствии с поручением президента Касым-Жомарта Токаева в Казахстане планируют построить 369 комфортных школ на 740 тыс. мест.



