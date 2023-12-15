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Еще один автобусный маршрут появился в Алматы

Новый пригородный маршрут запустили в Алматы Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы запускают новый, десятый по счету, пригородный маршрут. Он будет курсировать между станцией метро "Бауыржан Момышулы" и поселком Ашекеева, сообщает Zakon.kz.

В распространяемом сообщении сказано, что маршрут выйдет на линию с 16 декабря.

"13 подвижных единиц пригородного маршрута №244 с плановым интервалом движения 13 минут будут курсировать между станцией метро "Бауыржан Момышулы" и поселком Ашекеева", – уточнили в городском акимате.

Данный пригородный маршрут является десятым по счету запущенным маршрутом в 2023 году.

Ранее были запущены 9 маршрутов:

  • №216 "п. Даулет – Ж/Д вокзал Алматы-1",
  • №223 "п. Туганбай – п. Нура – Ж/Д вокзал Алматы-1",
  • №232 "пос. Туздыбастау – Ж/Д вокзал Алматы-2",
  • №233 "п. Караой – А/В Саяхат",
  • №234 "пос. Еламан – мкр. Алтай-1 (ВАЗ)",
  • №235 "пос. Исаев – рын. Салем",
  • №236 "пос. Каргалы – разворотная площадка Толе би/Яссауи",
  • №240 "п. Батыр – ТД Адэм-1",
  • №247 "пос. Мынбаев – разворотная площадка Толе би/Яссауи".

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В Алматы запустили новый пригородный маршрут

В ведомстве добавили, что до конца 2024 года планируется организация 20 новых пригородных маршрутов, за счет которых будет обеспечен охват 50 населенных пунктов.

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