В Алматы появился новый автобусный маршрут
Фото: акимат Алматы
В Алматы с 3 сентября 2025 года запустили новый автобусный маршрут, сообщает Zakon.kz.
В акимате города рассказали, что новый регулярный автобусный маршрут организовали для мобильности жителей микрорайона Теректы Алатауского района.
Маршрут сообщением "школа №184 – Городская больница №7" получил номер 83.
"Обслуживание маршрута будет осуществляться 9-метровыми автобусами на газе марки Yutong с ежедневным выходом четырех единиц подвижного состава и плановым интервалом движения в 10 минут. Маршрут будет функционировать в тестовом режиме, поэтому возможны корректировки схемы движения с учетом пассажиропотока и потребностей жителей", – рассказали в акимате.
Фото: акимат Алматы
31 августа сообщалось о запуске в Алматы нового маршрута №90, который пройдет по проспекту Абая – от улицы К. Медеубекова до Дворца Республики.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript