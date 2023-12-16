Более пяти тысяч человек застряли на заснеженных трассах в Жамбылской области

В Жамбылской области спасатели эвакуировали из снежных заторов свыше 5 тысяч человек, сообщает Zakon.kz.

В проведении аварийно-спасательных работ было задействовано более 450 человек и 230 единиц техники МЧС, МВД, Министерства обороны, Казавтожол, местных исполнительных органов. А также 42 человека и 8 единиц техники МЧС Кыргызстана, прибывших для оказания помощи в рамках взаимодействия.

"В Туркестанской области в аварийно-спасательных и неотложных работах было задействовано порядка 450 человек и 140 единиц техники подразделений МЧС, дорожных служб, полиции и местных исполнительных органов. Также на дорогах области Жетысу спасено более 70 человек". Пресс-служба МЧС РК

Фото: gov.kz

На данный момент закрыто движение для всех видов автотранспорта на 5 участках автодорог республиканского и 4 областного значения в Жамбылской, Туркестанской областях и области Абай и Жетысу.

Отмечается, что работа оперативных штабов республиканского и регионального уровня будет продолжена до полной стабилизации обстановки.