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Снегопад, гололед и мороз ожидаются в восьми областях Казахстана

штормовое предупреждение Фото: pixabay
Штормовое предупреждение объявлено в 8 областях страны на 17 декабря, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются туман, гололед. В Шымкенте ночью ожидается туман.

Днем на юге, востоке Атырауской области ожидается сильный снег. На западе, севере, юге области – туман, гололед. В Атырау днем ожидается сильный снег. Временами туман, гололед.

Ночью и утром на севере, западе Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

В районе Алакольских озер Жетысуской области ветер северо-восточный, порывы 15-20, ночью временами 25 м/с. В центре, горных районах области ночью ожидается сильный мороз -26°. В Талдыкоргане ночью ожидается сильный мороз -24-26°.

Днем на юго-востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер восточный, днем на юго-востоке, юге области порывы 15-18 м/с.

Днем на юго-западе Абайской области ожидается низовая метель. Ветер северный, северо-восточный, днем на юго-западе области порывы 15-18 м/с.

На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северный, днем на западе области порывы 15 м/с. В Актау временами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северный, днем порывы 15 м/с.

Ранее спасатели обратились к алматинцам из-за штормового предупреждения.

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