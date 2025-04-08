Нурлан Оразбаев покинул пост гендиректора "Барыса" на фоне недовольства болельщиков

Пресс-служба хоккейного клуба "Барыс" заявила о том, что Нурлан Оразбаев покинул пост генерального директора, сообщает Zakon.kz.

Уроженец Карагандинской области Нурлан Оразбаев в бытность хоккеистом надевал свитер "Барыса".

Затем он два раза работал на должности президента астанинского клуба: с 2006 по 2012 год и с 2013 по 2015 год.

В третий раз Оразбаев был приглашен на пост генерального директора своей родной команды 17 октября 2024 года. Тогда он пришел на место Бориса Иванищева.

Ранее "Барыс" разочаровал болельщиков в матче КХЛ против казанского "Ак Барса". В комментариях в социальной сети казахстанцы заявили, что "из достойного клуба сделали посмешище".