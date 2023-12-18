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"Мы не могли это предугадать": аким Актау прокомментировал проблемы с отоплением

"Мы не могли это предугадать": аким Актау прокомментировал проблемы с отоплением Фото: pixabay
В квартирах жителей Актау до сих пор холодные батареи. По словам акима города, неожиданные холода и высокий износ инженерных систем стали причиной коммунальных проблем, сообщает Zakon.kz.

Жители Актау требуют решить проблему с теплоснабжением в городе. По их словам, после аварии на магистральном трубопроводе, которая произошла 10 декабря, циркуляция в системе подачи тепла была нарушена. Это привело к отсутствию отопления в многоквартирных домах.

Ситуацию прокомментировал аким города Улугбек Тналиев, пишет Lada.kz. 

"Было штормовое предупреждение о резком похолодании, в это же время произошла внештатная ситуация на магистральном трубопроводе, из-за этого в некоторых теплоузлах остался воздух в системе. Еще один фактор, что из-за похолодания подключились насосы. По линии МАЭК тепло подается всему городу. В верхних микрорайонах есть многоэтажные строения, которые доходят до 16-19 этажей, где стоят мощные тепловые насосы: именно они перетягивают всю циркуляцию", – прокомментировал Тналиев.

Глава города заявил, что произошедшая авария и ее последствия это технологический процесс, который невозможно было предугадать.


"Опрессовки, результаты технического обследования не давали никаких подтверждений о том, что может произойти аварийный случай. (...) Мы видим, что инженерные сети, которые были заложены до Независимости, свой ресурсный срок прошли. И в Экибастузе, и в Степногорске. Требуется конкретная модернизация, и, может, эти проекты должны были быть начаты намного раньше", – заявил аким Актау.

Ранее сообщалось, что жители 12 микрорайона Актау записали видеообращение акиму Актау Улугбеку Тналиеву, главе Мангистауской области Нурлану Ногаеву и президенту страны Касым-Жомарту Токаеву. Люди рассказали, что они замерзают в своих квартирах из-за отсутствия отопления. 

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