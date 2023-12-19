Школьник спас девушку в Актобе

Ученик 11 класса актюбинской школы спас 18-летнюю девушку, у которой внезапно начался эпилептический приступ, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Актюбинской области.

Одиннадцатиклассник Мейрбек Нуржанов возвращался домой после занятий в секции волейбола и зашел по пути в продуктовый магазин возле школы, в которой учится юноша. Старшеклассник увидел девушку, которая стала падать, теряя сознание. Юноша помог пострадавшей от приступа.

"У девушки был приступ эпилепсии. До приезда скорой Мейрбек Нуржанов оказал первую помощь. Придя в себя девушка поблагодарила школьника". Пресс-служба акимата Актюбинской области

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