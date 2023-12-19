Ледяной дождь со снегом и гололед: "Казавтожол" обратился к жителям Кызылординской области

Национальный оператор по управлению автомобильными дорогами международного и республиканского значения АО "НК "ҚазАвтоЖол" обратился к жителям Кызылординской области в связи с ухудшением погодных условий, сообщает Zakon.kz.

По данным нацоператора, в Кызылординской области из-за пришедшего на территорию циклона наблюдаются ледяной дождь со снегом и гололед.

"В этой связи настоятельно просим вас соблюдать правила безопасности дорожного движения, а также не выезжать в дальние поездки в период штормовых предупреждений", – говорится в обращении "Казавтожола" к жителям и гостям региона, опубликованном 19 декабря 2023 года.

Ранее в АО "НК "ҚазАвтоЖол" рассказали, на каких трассах 18 декабря 2023 года ограничено движение из-за непогоды. Подробности по ссылке.