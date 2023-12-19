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Законодательство РК

Сколько этнических казахов получили статус кандаса

Сколько этнических казахов получили статус кандаса Фото: Zakon.kz
В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК 19 декабря 2023 года предоставили информацию об этнических казахах, которые вернулись на историческую родину, сообщает Zakon.kz.

В Минтруда отметили, что по состоянию на 1 декабря на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 19 476 этнических казахов.

"Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 126,5 тыс. этнических казахов".Пресс-служба МТСЗН РК

По данным ведомства, прибывшие с начала текущего года в Казахстан кандасы являются выходцами:

  • 51,9% – из Узбекистана,
  • 19,6% – из КНР,
  • 10,8% – из Монголии,
  • 8,5% – из Туркменистана,
  • 7,2% – из России,
  • 2% – из других стран.

По состоянию на 1 декабря текущего года число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 60,5%, несовершеннолетние – 30,9% и пенсионеры – 8,6%.

"Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 15,3% имеют высшее образование, 33,6% – среднее специальное образование, 42,8% – общее среднее образование и 8,3% – не имеют образования".Пресс-служба МТСЗН РК

Как уточнили в Минтруда, прибывшие этнические казахи поселились в различных регионах республики. Вместе с тем для расселения кандасов определены трудодефицитные регионы:

  1. Акмолинская область.
  2. Абайская область.
  3. Костанайская область.
  4. Павлодарская область.
  5. Восточно-Казахстанская область.
  6. Северо-Казахстанская область.

Кандасам, расселяющимся в вышеуказанных регионах, предоставляются меры государственной поддержки в виде:

  • субсидии на переезд – единовременно в размере 70 МРП (241,5 тыс. тенге) на главу и каждого члена семьи;
  • на найм жилья и оплату коммунальных услуг – ежемесячно в течение одного года в размерах от 15 до 30 МРП (от 51,7 до 103,5 тыс. тенге).

С начала года, как уточнили в МТСЗН, различные меры поддержки были оказаны 1630 кандасам. В частности, 614 человек были трудоустроены на постоянную работу, единовременные субсидии получили 1630 человек, а 513 кандасам были субсидированы жилищные расходы.

Вместе с тем, как отметили в ведомстве, в целях повышения эффективности добровольного переселения приняты институциональные меры по поддержке работодателей, участвующих в переселении граждан в северные регионы. Внедрен сертификат экономической мобильности для покупки, строительства жилья или для покрытия части первоначального взноса по ипотечным жилищным займам единовременно на безвозмездной и безвозвратной основе в размере 50% от стоимости жилья или до 4 млн тенге на семью.

"Квота приема кандасов в регионах расселения на 2023 год составляет 2337 человек. По состоянию на 1 декабря 2023 года в регионы расселения переселено 2053 кандаса".Пресс-служба МТСЗН РК

В Минтруда напомнили, что в текущем году в пилотном режиме был реализован механизм присвоения статуса кандаса по принципу "одного окна" через посольства Казахстана. В рамках пилота можно решить вопрос о посещении нашей страны, месте работы, возможностях предоставления жилья и получить статус кандаса без въезда на территорию республики. На сегодняшний день в новом формате через загранучреждения республики принято 2058 заявлений (690 семей) от этнических казахов.

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14 ноября 2023 года стало известно, что Министерство труда и социальной защиты населения РК подготовило проект приказа "Об установлении региональной квоты приема кандасов и переселенцев на 2024 год". Подробности здесь.

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