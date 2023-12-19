Сколько этнических казахов получили статус кандаса
В Минтруда отметили, что по состоянию на 1 декабря на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 19 476 этнических казахов.
"Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 126,5 тыс. этнических казахов".Пресс-служба МТСЗН РК
По данным ведомства, прибывшие с начала текущего года в Казахстан кандасы являются выходцами:
- 51,9% – из Узбекистана,
- 19,6% – из КНР,
- 10,8% – из Монголии,
- 8,5% – из Туркменистана,
- 7,2% – из России,
- 2% – из других стран.
По состоянию на 1 декабря текущего года число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 60,5%, несовершеннолетние – 30,9% и пенсионеры – 8,6%.
"Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 15,3% имеют высшее образование, 33,6% – среднее специальное образование, 42,8% – общее среднее образование и 8,3% – не имеют образования".Пресс-служба МТСЗН РК
Как уточнили в Минтруда, прибывшие этнические казахи поселились в различных регионах республики. Вместе с тем для расселения кандасов определены трудодефицитные регионы:
- Акмолинская область.
- Абайская область.
- Костанайская область.
- Павлодарская область.
- Восточно-Казахстанская область.
- Северо-Казахстанская область.
Кандасам, расселяющимся в вышеуказанных регионах, предоставляются меры государственной поддержки в виде:
- субсидии на переезд – единовременно в размере 70 МРП (241,5 тыс. тенге) на главу и каждого члена семьи;
- на найм жилья и оплату коммунальных услуг – ежемесячно в течение одного года в размерах от 15 до 30 МРП (от 51,7 до 103,5 тыс. тенге).
С начала года, как уточнили в МТСЗН, различные меры поддержки были оказаны 1630 кандасам. В частности, 614 человек были трудоустроены на постоянную работу, единовременные субсидии получили 1630 человек, а 513 кандасам были субсидированы жилищные расходы.
Вместе с тем, как отметили в ведомстве, в целях повышения эффективности добровольного переселения приняты институциональные меры по поддержке работодателей, участвующих в переселении граждан в северные регионы. Внедрен сертификат экономической мобильности для покупки, строительства жилья или для покрытия части первоначального взноса по ипотечным жилищным займам единовременно на безвозмездной и безвозвратной основе в размере 50% от стоимости жилья или до 4 млн тенге на семью.
"Квота приема кандасов в регионах расселения на 2023 год составляет 2337 человек. По состоянию на 1 декабря 2023 года в регионы расселения переселено 2053 кандаса".Пресс-служба МТСЗН РК
В Минтруда напомнили, что в текущем году в пилотном режиме был реализован механизм присвоения статуса кандаса по принципу "одного окна" через посольства Казахстана. В рамках пилота можно решить вопрос о посещении нашей страны, месте работы, возможностях предоставления жилья и получить статус кандаса без въезда на территорию республики. На сегодняшний день в новом формате через загранучреждения республики принято 2058 заявлений (690 семей) от этнических казахов.
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14 ноября 2023 года стало известно, что Министерство труда и социальной защиты населения РК подготовило проект приказа "Об установлении региональной квоты приема кандасов и переселенцев на 2024 год". Подробности здесь.