Почему задержали поезда в Жамбылской области, объяснил министр

Министр транспорта Марат Карабаев на заседании правительства 19 декабря объяснил задержку поездов в Жамбылской области, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Марат Карабаев заявил, что первый руководитель отрасли несет персональную ответственность за все, что происходит. Мелочей в таких вопросах, по его словам, не бывает.

"Да, были задержки в южных регионах, но и погода была аномальная. Да, действительно 22 грузовых поезда и 35 пассажирских поездов задержаны были... Там же все снегом замело. Речь идет о буране, о нулевой видимости. Минус 40 было, к примеру. Для южных регионов это действительно аномальная погода. Порыв ветра – 40 метров в секунду, на отдельных перевалах – до 70 метров в секунду", – сказал министр.

Глава Министерства транспорта отметил, что все проблемы уже устранили.

16 декабря сообщалось, что курсирование поездов отменили из-за непогоды в Жамбылской области.