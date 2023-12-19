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Почему задержали поезда в Жамбылской области, объяснил министр

Почему задержали поезда в Жамбылской области Фото: pixabay
Министр транспорта Марат Карабаев на заседании правительства 19 декабря объяснил задержку поездов в Жамбылской области, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Марат Карабаев заявил, что первый руководитель отрасли несет персональную ответственность за все, что происходит. Мелочей в таких вопросах, по его словам, не бывает.

"Да, были задержки в южных регионах, но и погода была аномальная. Да, действительно 22 грузовых поезда и 35 пассажирских поездов задержаны были... Там же все снегом замело. Речь идет о буране, о нулевой видимости. Минус 40 было, к примеру. Для южных регионов это действительно аномальная погода. Порыв ветра – 40 метров в секунду, на отдельных перевалах – до 70 метров в секунду", – сказал министр. 

Глава Министерства транспорта отметил, что все проблемы уже устранили.

16 декабря сообщалось, что курсирование поездов отменили из-за непогоды в Жамбылской области.

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