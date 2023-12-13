Недропользователи Шымкента лишились земель на 1 млрд тенге

Прокуратурой города Шымкент выявлены 17 недропользователей, не выполняющих свои контрактные обязательства. У них изъяли 116 гектаров земельных участков кадастровой стоимостью более одного млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

По данным прокуратуры Шымкента, при получении от государства земель с полезными ископаемыми недропользователи обязуются перед государством выполнить ряд условий. Однако исполняют обязательства далеко не все.

"Прокуратурой внесен акт надзора о принятии мер в отношении злостных нарушителей. В результате местными исполнительными органами расторгнуты семь контрактов и государству возвращены 116 га земельных участков кадастровой стоимостью более миллиарда тенге", – сообщили в надзорном органе.

По 10 контрактам недропользователи выполнили необходимые условия, и им предоставили земли на шесть миллионов тенге.

Также прокуроры выявили пять фактов незаконной добычи недр без каких-либо правоустанавливающих документов. Виновные лица привлечены к административной ответственности по статье 139 КоАП "Нарушение права государственной собственности на недра".

Летом 2023 года сообщалось о том, что Антикор добился возвращения 46 земельных участков в Шымкенте на баланс государства. Их передали в частную собственность с нарушениями.