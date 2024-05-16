Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Минэнерго обратилось к казахстанцам с важным заявлением

Минэнерго обратилось к казахстанцам с важным заявлением, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 16:24 Фото: egov.kz
Министерство энергетики Казахстана 16 мая 2024 года сделало важное заявление. Оно предупредило казахстанцев, что мессенджеры руководства ведомства взломали неизвестные лица, сообщает Zakon.kz.

О взломе рассказал официальный представитель Минэнерго РК Шынгыс Ильясов:

"Неизвестными лицами были взломаны мессенджеры руководства Министерства энергетики РК. В этой связи посредством взломанных номеров могут приходить различного рода вредоносные ссылки, недостоверная информация, просьбы и так далее. Просим не доверять подобным сообщениям и игнорировать их".

Он подчеркнул, что работа по восстановлению мессенджеров уже ведется.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 16:24
Казахстанцев могут взломать, если они ответят на поступающие от имени главы ДЧС Алматы сообщения
, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 16:24

11 апреля 2024 года стало известно, что в Казнете рассылают фейковые сообщения Олжаса Бектенова. С подобным столкнулся и аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды. А 12 апреля мошенники добрались до акима Алматинской области Марата Султангазиева. Позднее казахстанцы стали получать сообщения якобы от министра просвещения Гани Бейсембаева.

Читайте также

Вода из России продолжает прибывать в Казахстан – что творится на водохранилищах
Вода из России продолжает прибывать в Казахстан – что творится на водохранилищах
Город, возрожденный на стыке цивилизаций
Город, возрожденный на стыке цивилизаций
Аким Атырауской области приехал к собравшимся у акимата людям
К собравшимся у акимата жителям Кульсары приехал аким Атырауской области
Динара Халдарова
МЭ РК Казахстан 2024 год Мошенничество Онлайн-мошенничество Мошенничество
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Переименование улиц в Алматы, возвращение прежнего часового пояса, дело на Багдата Мусина – итоги дня
Переименование улиц в Алматы, возвращение прежнего часового пояса, дело на Багдата Мусина – итоги дня
Поваленные деревья в Атырау во время паводка, паводок 2024
Паводок в Атырау принес еще одну неожиданную проблему
В Алматы проснулись вязовые клопы
В Алматы проснулись вязовые клопы
Валерия объяснила, почему у Бузовой нет мужчины
Почему у Бузовой нет мужчины, объяснила певица Валерия
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: