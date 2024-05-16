Минэнерго обратилось к казахстанцам с важным заявлением

Министерство энергетики Казахстана 16 мая 2024 года сделало важное заявление. Оно предупредило казахстанцев, что мессенджеры руководства ведомства взломали неизвестные лица, сообщает Zakon.kz.

О взломе рассказал официальный представитель Минэнерго РК Шынгыс Ильясов:

"Неизвестными лицами были взломаны мессенджеры руководства Министерства энергетики РК. В этой связи посредством взломанных номеров могут приходить различного рода вредоносные ссылки, недостоверная информация, просьбы и так далее. Просим не доверять подобным сообщениям и игнорировать их".

Он подчеркнул, что работа по восстановлению мессенджеров уже ведется.

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11 апреля 2024 года стало известно, что в Казнете рассылают фейковые сообщения Олжаса Бектенова. С подобным столкнулся и аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды. А 12 апреля мошенники добрались до акима Алматинской области Марата Султангазиева. Позднее казахстанцы стали получать сообщения якобы от министра просвещения Гани Бейсембаева.