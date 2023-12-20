Из каких стран в Казахстан чаще приезжают трудовые мигранты

По состоянию на 1 декабря 2023 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 13 870 иностранных граждан, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, основными странами исхода трудовых мигрантов являются:

Китай – 4131 человек (29,7%),

Индия – 1281 человек (9,2%),

Турция – 1249 человек (9%),

Узбекистан – 969 человек (6,9%).

Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) имеются следующие категории:

374 разрешения для руководителей и их заместителей (первая категория),

2742 разрешения для руководителей структурных подразделений (вторая категория).

"Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 6124 и 637 человек, соответственно. Также на сезонные работы привлечены 2183 человека, а в рамках корпоративного перевода – 1810 человек", – говорится в сообщении 20 декабря.

По данным Минтруда, на данный момент в Казахстане насчитывается 1690 работодателей, использующих ИРС. На них работают более 464 тыс. граждан Казахстана, что составляет 97% от общей численности работников.

По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах:

строительства – 3460 человек (24,9%),

сельского, лесного и рыбного хозяйства – 1649 человек (11,8%),

обрабатывающей промышленности – 1300 человек (9,3%),

горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1266 человек (9,1%),

профессиональной, научной и технической деятельности – 782 человек (5,6%).

"В целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2023 году общая квота установлена в размере 0,24% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 22 260 единиц", – напомнили в Минтруда.

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29 ноября 2023 года сообщалось, что постановлением правительства РК от 24 ноября 2023 года определен перечень лиц, для которых не требуются разрешения местных исполнительных органов на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности. Подробности здесь.