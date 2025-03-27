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Общество

Из каких стран больше всего приезжает трудовых мигрантов в Казахстан

Эмигрант, эмигранты, эмиграция, мигрант, мигранты, миграция, иммигранты, иммигрант, иммиграция, приезжий, приезжие, приезд, выезд, прибытие, вылет, переезд, прилет, аэропорт, люди в аэропорту, путешествие, репатриация, репатрианты, репатриант, кандас, кандасы, железнодорожный вокзал, ЖД вокзал, пассажиры, пассажир, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2025 09:19 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
По состоянию на 1 марта 2025 года по разрешению местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 13 584 иностранных гражданина. Об этом сегодня, 27 марта, Zakon.kz рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК.

По данным ведомства, основными странами исхода трудовых мигрантов являются:

  1. Китай – 4 945 человек.
  2. Индия – 1 169 человек.
  3. Турция – 1 165 человек.
  4. Узбекистан – 1 056 человек.
"Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) имеются следующие категории: 569 разрешений для руководителей и их заместителей (первая категория), 2 514 разрешений для руководителей структурных подразделений (вторая категория). Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 4 711 и 1 010 человек соответственно. Также на сезонные работы привлечены 1 217 человек, а в рамках корпоративного перевода – 3 563 человека".Пресс-служба МТСЗН РК

Согласно информации Минтруда, на данный момент в Казахстане насчитывается 1 744 работодателя, использующих ИРС. На них работают более 377,6 тыс. граждан Казахстана, что составляет 96,5% от общей численности работников.

По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах:

  • строительства – 5 052 человека;
  • сельского, лесного и рыбного хозяйства – 1 296 человек;
  • обрабатывающей промышленности – 1 281 человек;
  • горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1 263 человека;
  • административное и вспомогательное обслуживание – 975 человек.

"В целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2025 году общая квота установлена в размере 0,2% по отношению к численности рабочей силы в республике, распределена в размере 14,8 тыс. единиц", – напомнили в пресс-службе МТСЗН РК.

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, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2025 09:19
В Казахстане выросло число трудовых мигрантов: откуда они приехали

О том, сколько иностранных граждан осуществляют трудовую деятельность на территории Казахстана по разрешению местных исполнительных органов по состоянию на 1 февраля 2025 года, можете узнать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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