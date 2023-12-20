Иностранцы незаконно создавали фирмы для уклонения от налогов в Актюбинской области

Прокуратура Актюбинской области выявила случаи, когда иностранные граждане незаконно создавали в регионе частные фирмы. Через эти компании совершали фиктивные сделки и обналичивали нелегальные доходы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры 20 декабря, в Актюбинской области иностранцы без разрешения регистрировали коммерческие фирмы. Тем самым они нарушали закон, который запрещает иностранным гражданам создавать частные предприятия в Казахстане, не получив въездной визы в качестве бизнес-иммигранта.

Прокуратура выяснила, что еще в 2020 году гражданин Украины создал в Актюбинской области ТОО, которое за все время своей деятельности не платило налоги в бюджет Казахстана. Выявили и другие подобные случаи.

"Данные предприятия создаются для совершения мнимых сделок и обналичивания незаконно полученных денежных средств, в результате чего в бюджет не поступают значительные суммы налогов", – подчеркнули в ведомстве.

После того, как прокуратура выдала акты надзора, государственные органы Актюбинской области подали иски и в судебном порядке ликвидировали 18 компаний, которые были созданы иностранцами и незаконно действовали в регионе.

Ранее стало известно, что в Казахстане изменят правила пребывания для иммигрантов.