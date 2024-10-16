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Алматинцам напомнили о действиях в случае ЧС

Электросирена, электросирены, сирены, сирена, система оповещения населения , фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 17:02 Фото: pexels
Департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы 16 октября 2024 года обратился к жителям и гостям южной столицы перед сейсмотренировкой, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что 17 октября в 10:00 в мегаполисе прозвучат сирены. Таким образом будет проведена проверка городской системы оповещения.

"При проверке системы оповещения планируется включение сирен, перехват телерадиоканалов, рассылка уведомлений через мобильные приложения. Звуковой сигнал "Внимание всем!" – это предупредительный сигнал, который подается для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновении ЧС. Услышав звуковой сигнал, необходимо включить телевизоры и радиоприемники, прочесть информацию на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях для получения инструкций по дальнейшим действиям в сложившейся ситуации".Пресс-служба ДЧС Алматы

Также в департаменте отметили, что безопасным местом является открытая площадка, расположенная подальше от линий электропередач, деревьев и зданий.

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О том, что в Алматы будет проведена плановая общегородская сейсмотренировка, стало известно 14 октября 2024 года.

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